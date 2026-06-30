Cuba registra un sismo perceptible de magnitud 3,9 en la región oriental de Guantánamo

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La Habana, 30 jun (EFE).- Un sismo de magnitud 3,9 fue percibido este martes en el municipio Imías y otras localidades de la provincia de Guantánamo, en el sureste de Cuba, informó el Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas (Cenais) de la isla.

El movimiento telúrico -el octavo perceptible en lo que va de 2026- fue reportado a las 09:22 hora local (13:22 GMT) y ubicado a 41 kilómetros al sureste de Imías, un municipio costero y montañoso que es frecuentemente observado por su actividad sísmica, precisó el informe basado en los datos del Servicio Sismológico Nacional.

El parte del Cenais del periodo pasado 28 de junio a las primeras horas del 29 registró cuatro sismo en la región de Imías con un rango de magnitud de 1,8 a 2,5 grados.

El pasado 8 de junio un terremoto de magnitud 6,2, con epicentro en el mar Caribe, sacudió la región occidental de Cuba, sin reportes sobre daños personales o materiales hasta el momento, según un informe preliminar del Servicio Sismológico Nacional.

Ese temblor se sintió en todo el tercio occidental de la isla, desde la provincia Pinar del Río, Artemisa, La Habana Mayabeque y Matanzas, incluido el municipio especial de la Isla de la Juventud, de acuerdo al Cenais.

La actividad sísmica durante 2025 registró en Cuba 4.535 eventos telúricos de los cuales 15 resultaron perceptibles.

Según el especialista del Cenais, Enrique Arango, la zona con más cantidad de sismos el pasado año fue la de Pilón-Chivirico, con 1.849, la gran mayoría réplicas del terremoto de Pilón de 6,7 registrado el 11 de noviembre de 2024.

La zona con mayor actividad sísmica en Cuba es la región oriental, específicamente a lo largo de la costa sur de las provincias de Santiago de Cuba, Granma y Guantánamo. Esta alta peligrosidad se debe a su cercanía a la Falla de Oriente, que marca el límite de placas tectónicas entre la placa de Norteamérica y la del Caribe.

Cuba está ubicada en una región -que abarca de la República Dominicana a México- en la que confluyen diferentes sistemas de fallas tectónicas con una importante actividad sísmica. EFE

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