Cuba regresa, tras su sexto apagón nacional, a la rutina de su crisis energética

3 minutos

La Habana, 18 mar (EFE). – Cuba dio por superado este miércoles un nuevo apagón nacional, el sexto en 18 meses, para regresar, luego de dos días, a la rutina de su crisis energética, con prolongados cortes eléctricos diarios por toda la isla.

Solo en esta jornada el mayor corte del suministro, el previsto para momento de máxima demanda, dejará sin corriente de forma simultánea a un 62 % del país, según datos de la estatal Unión Eléctrica (UNE) elaborados por EFE.

El director del Despacho Nacional de Cargas de la UNE, Félix Estrada Rodríguez, aseguró en la televisión estatal que, aunque esté restablecido el Sistema Electroenergético Nacional (SEN) luego de «29 horas y media», “se mantendrán las afectaciones prolongadas” en el país durante toda la jornada.

La UNE informó en sus redes sociales que este miércoles debían incorporarse dos unidades de generación, tras las siete activadas de la víspera, con lo que estarían 9 de las 16 totales operativas en todo el país (fuente responsable del 40 % del mix energético).

Al mediodía de esta jornada ya estaban incorporadas la unidad 1 de la central termoeléctrica (CTE) Lidio Ramón Pérez «Felton» (oriente), y también la número 8 de la CTE Mariel (occidente), y en el resto del día debe hacerlo la unidad 2 de la CTE Santa Cruz. Las dos últimas aportarán unos 120 megavatios (MW) al SEN.

Los especialistas cubanos no han explicado por el momento cuál fue la causa que desató el apagón nacional este lunes.

En Cuba la situación energética era ya crítica antes de este nuevo apagón nacional. La Habana sufría apagones de unas 15 horas diarias y en las provincias los cortes alcanzan hasta los dos días seguidos.

La crisis energética cubana se explica por la conjunción de un factor estructural, un sistema energético profundamente obsoleto, y un elemento coyuntural, el bloqueo petrolero iniciado en enero por EE.UU.

Las obsoletas centrales termoeléctricas de Cuba (responsables del 40 % del mix), muchas construidas en las décadas 60 y 70 del siglo pasado y con un déficit crónico de inversiones y mantenimientos, sufren frecuentes averías.

Otro 40 % del mix estaba a cargo de los motores de generación, pero esta fuente de energía, que precisa diésel y fueloil, está parada desde enero por el bloqueo petrolero de EE.UU, según explicó el Gobierno cubano.

Expertos independientes indican que la crisis energética cubana responde a una infrafinanciación crónica del sector. El Gobierno cubano destaca sobre todo al impacto de las sanciones estadounidenses y acusa a Washington de «asfixia energética».

Varios cálculos independientes estiman que serían precisos entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para sanear el sistema eléctrico.

Los apagones lastran la economía, que se ha contraído más de un 15 % desde 2020, según cifras oficiales. Además, han sido el detonante de las principales protestas sociales.

En los últimos días han ocurrido varias manifestaciones de este tipo, las más relevantes en La Habana y Morón, la última de las cuales acabó de forma violenta y con cinco detenciones. EFE

cdg/jpm/nvm

(Foto) (Video)