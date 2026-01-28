Cuba reitera su «posición antimperialista» luego de que Trump augurara la caída de la Isla

2 minutos

La Habana, 27 ene (EFE).- El Gobierno de Cuba reiteró este martes la «firme posición antiimperialista e inclaudicable» de su país luego de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, vaticinara la caída de la isla.

El ministro de Relaciones Exteriores de la isla, Bruno Rodríguez, escribió en las redes sociales que «en respuesta a los vaticinios de ‘caída’ emitidos por el presidente Trump desde Iowa, miles de cubanos, encabezados por jóvenes, marchan en las calles de La Habana en honor al prócer independentista José Martí y «con él, su firme posición antimperialista e inclaudicable».

Esa fue la reacción del canciller cubano a las declaraciones del presidente estadounidense, quien aseguró que Cuba «está a punto de caer» porque «obtenía su dinero de Venezuela, obtenía el petróleo de Venezuela, pero ya no lo tienen».

La Habana y Washington se encuentran en un mayor momento de confrontación verbal en décadas, desde que el pasado 3 de enero una operación militar estadounidense capturó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien había mantenido una fuerte alianza política y apoyo con el envío de petróleo a la isla caribeña.

Desde entonces Washington ha reforzado la presión sobre La Habana y sostiene que el Gobierno cubano tiene los días contados porque considera que el fin del envío de crudo venezolano a la isla agudizara la crisis económica y provocará un cambio de régimen en la isla.

La Habana ha condenado como un «acto de terrorismo» la intervención en Caracas, ha advertido a EE.UU. que no tolerará intimidaciones ni amenazas y que no habrá entendimiento posible ni negociación con «coerción» aunque ha expresado su disposición a mantener un diálogo con «igualdad y respeto». EFE

