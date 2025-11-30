Cuba reitera su solidaridad con Palestina y reclama la creación de dos Estados

La Habana, 29 nov (EFE).- El Gobierno cubano reiteró este sábado su solidaridad con Palestina y el reclamo de la solución de dos Estados como única alternativa al conflicto con Israel, en el contexto del Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino instaurado por la ONU.

“Hoy, Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino reiteramos el apoyo irrestricto de Cuba al derecho inalienable del pueblo de Palestina a un Estado independiente y soberano, reconocido internacionalmente dentro de las fronteras anteriores a 1967 y con capital en Jerusalén Oriental”, indicó el canciller cubano, Bruno Rodríguez.

En un mensaje en redes sociales, el ministro de Relaciones Exteriores agregó que Cuba continuará “denunciando con firmeza el genocidio que Israel comete en Gaza y las operaciones de exterminio que el régimen sionista lleva a cabo contra el noble pueblo palestino”.

En tanto, el secretario de Organización del Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal), Roberto Morales, señaló en redes sociales que “en el Día Internacional de solidaridad con el pueblo palestino ratificamos nuestro invariable apoyo a su causa”.

“Siempre estará Cuba con Palestina y contra la ocupación sionista”, agregó el dirigente comunista.

Las Naciones Unidas conmemoran la fecha cada 29 de noviembre desde 1977 debido a la aprobación en 1947, por parte de la Asamblea General, de la resolución que estipulaba la creación de dos estados.

Cuba, aliado histórico de Palestina, acusa al Gobierno del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de genocidio desde el inicio de los ataques de Israel en Gaza, en octubre de 2023.

El Gobierno cubano aboga por la solución de los dos Estados como única alternativa y por el derecho del pueblo palestino a construir su propio Estado dentro de las fronteras anteriores a 1967 y con su capital en Jerusalén oriental. EFE

