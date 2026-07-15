Cuba repite proceso para reponer la electricidad tras el quinto apagón nacional en 2026

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La Habana, 14 jul (EFE).- El proceso para restablecer el servicio de electricidad en Cuba, tras la quinta caída total del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) de 2026, este martes, da pasos con la activación de motores de generación distribuida en todas las provincias, según informó la compañía estatal Unión Eléctrica (UNE).

El nuevo colapso del SEN que dejó sin electricidad a más de nueve millones de cubanos, se debió esta vez a «oscilaciones en la red nacional que provocaron la salida de una unidad generadora, lo que desencadenó posteriormente la desconexión de varias más hasta la caída general», según explicó el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy.

En declaraciones a medios estatales, el ministro aseguró que las frecuentes desconexiones del SEN «no han sido errores de operación» porque en la UNE, dependiente de su ministerio «hay capacidad técnica, conocimiento, consagración y un fuerte sentido de pertenencia» y afirmó que «el sistema se recuperará».

Asimismo atribuyó los frecuentes fallos del SEN a que está «severamente afectado por el bloqueo y, en particular, por la reciente orden ejecutiva de los Estados Unidos».

«Lo decimos y lo volvemos a repetir. Hay una total ausencia de combustible y no tenemos acceso a piezas de repuesto para nuestras unidades termoeléctricas ni para las plantas de Energás», recalcó.

Cuba se encuentra sumida en una profunda crisis energética desde mediados de 2024, con frecuentes averías en las centrales térmicas con décadas de explotación y falta de inversiones, una situación que se ha agravado a partir del asedio petrolero impuesto por EE.UU. desde enero, lo que ha llevado los cortes eléctricos a máximos.

En marzo pasado, la isla sufrió dos apagones nacionales por una desconexión total del SEN en menos de una semana, y en los últimos ocho días ha registrado otros tres.

La restauración del Sistema

Con la entrada en funcionamiento de la generación distribuida se crean microsistemas que permiten llegar con electricidad a centros de servicios vitales como los hospitales, el abastecimiento de agua y las comunicaciones, según han explicado los técnicos de la UNE.

Como en situaciones anteriores han señalado que el objetivo ahora es llevar cuanto antes la suficiente energía a las centrales termoeléctricas del país, el pilar de la generación eléctrica en Cuba, para que estas puedan de nuevo arrancar y producir energía en grandes cantidades para satisfacer la demanda.

Se trata de un proceso lento y laborioso que, de acuerdo con situaciones similares previas, suele demorar unas 48 horas o más en algunos lugares pues supone empezar a generar energía con las fuentes de arranque sencillo (solar, hidroeléctrica, motores de generación) para ir dando servicio a pequeñas áreas que luego se van interconectando.

En La Habana, donde viven unos dos millones de personas, diez horas después del apagón nacional la restauración del servicio alcanza el 10,5 %, lo que representa a 90.496 clientes del total 787.000 en la ciudad capital, según datos de la UNE.

En el último mes, se han reportado récords de cortes eléctricos en el país, cuando en los mayores apagones de varias jornadas se desconectó a la vez entre el 70 % y 72 % del país en el momento de mayor demanda energética.

Los cortes de la electricidad en zonas de La Habana han alcanzado hasta más de 35 horas consecutivas diariamente y en provincias de la isla se han llegado a tres días seguidos sin servicio.

La situación del SEN es «crítica» y «extremadamente tensa», según ha reconocido el Gobierno cubano, marcada tanto por el bloqueo petrolero de Washington como por un sistema energético profundamente obsoleto.

Según diversas estimaciones, la isla caribeña precisa algo más de 100.000 barriles de petróleo al día para satisfacer sus necesidades energéticas, de los que la isla obtiene unos 40.000 con su producción nacional. El resto debería obtenerlos en el exterior. EFE

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