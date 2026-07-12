Cuba repone poco a poco el servicio eléctrico tras el segundo apagón nacional de la semana

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La Habana, 11 jul (EFE).- Cuba restablece poco a poco el servicio eléctrico luego de más de 24 horas de que se iniciara el segundo apagón nacional en esta semana y el cuarto en 2026, con la entrada en operación de varias de sus dieciséis centrales térmicas, según informó este sábado el Ministerio de Energía y Minas (Minem).

Actualmente el Sistema Electroenergético Nacional (SEN) está enlazado desde La Habana (oeste) hasta Ciego de Ávila (centro) con un microsistema, según informó el director de Electricidad del Minem, Lázaro Guerra, a la televisión estatal.

Además, el funcionario explicó que las centrales termoenergéticas de Santa Cruz (oeste), Nuevitas (centroeste) y las plantas Energás Jaruco y Varadero, en la zona occidental, ya están aportando energía al SEN.

El especialista dijo que en las próximas horas se prevé la reincorporación de importantes centrales generadoras como la Carlos Manuel de Céspedes, de Cienfuegos (centro), la Antonio Guiteras (oeste), así como las de Felton y Renté, ambas en la zona oriental de la isla.

En La Habana, la compañía estatal Unión Eléctrica (UNE) informó que se ha restablecido el suministro de electricidad solo al 12,9 % de sus clientes, con prioridad para los circuitos donde se ubican los hospitales, instalaciones para el abastecimiento de agua y otros centros vitales.

La reconexión del SEN implica crear microsistemas o «islas» con fuentes de arranque sencillo -solar, hidroeléctrica y motores de generación- para empezar a generar energía y luego ellas se van interconectando entre sí para llevar electricidad a pequeñas áreas regionales que luego se interconectan y permiten energizar las centrales térmicas y sincronizarlas con el SEN.

Durante ese proceso, en otros momentos se recurría al apoyo de motores de generación (diésel y fueloil) distribuidos por todo el país (porque son rápidos de encender y no requieren electricidad).

No obstante, los equipos generadores en mención están, en su mayoría, fuera de operaciones por falta de combustibles desde que el pasado enero el Gobierno de Estados Unidos dispuso un asedio petrolero sobre la isla que prohíbe la llegada de petróleo y derivados importados.

Cuba registró esta nueva «desconexión nacional» en la víspera y a partir de entonces se activó el procedimiento para reconectar el SEN, cuya caída se presentó por un fallo en la línea de 220 kilovatios que une las ciudades de Santa Clara y Sancti Spíritus (centro), lo que provocó «la división del SEN y la salida de varias unidades térmicas», según explicó el Minem.

La caída anterior del Sistema se reportó el pasado lunes, y la recuperación se alcanzó unas 36 horas después -el miércoles- cuando todas las provincias quedaron nuevamente conectadas al SEN.

La situación energética de la isla es crítica, con prolongados cortes eléctricos, que en La Habana suman hasta veinte horas diarias y en las provincias se alcanzan hasta dos días seguidos sin suministro.

Cuba vive desde mediados de 2024 una profunda crisis en el sector, con un historial de nueve apagones nacionales y muchos otros parciales.

El Gobierno de la isla ha reconocido que la situación del SEN es «crítica» y «extremadamente tensa», marcada tanto por el bloqueo petrolero estadounidense como por un sistema energético profundamente obsoleto con décadas de explotación y un déficit crónico de inversiones. EFE

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