Cuba reporta más de 13.000 casos febriles sospechosos en la última semana

La Habana, 22 oct (EFE).- El Gobierno cubano informó este miércoles que sólo en la semana pasada identificó 13.071 «casos febriles específicos», posiblemente relacionados a los actuales brotes de dengue, chikunguña y oropouche, que se extienden ya con números crecientes por la mayor parte del país.

La viceministra de Salud Pública, Carilda Peña, aseguró en declaraciones a la televisión estatal que hay evidencia de un «incremento en todos los territorios del país» de las tres enfermedades, que se transmiten por la picadura de diversos insectos.

Además, agregó que siete personas se encontraban en estado crítico.

Peña no aportó cifras totales de enfermos pese a que el brote se prolonga desde hace semanas. No obstante, se trata de la primera ocasión en la que las autoridades sanitarias difunden cifras de infectados en el actual brote, coincidiendo con un mayor debate social sobre el tema.

En el caso del dengue, la funcionaria afirmó que en la isla hay una incidencia de casos positivos de 24,3 por cada 100.000 habitantes. Esto significa que en el país, de 9,7 millones de habitantes, hay unos 2.360 afectados por esta enfermedad.

También alertó de que hay un predominio del serotipo 4 del dengue, que es más propenso a convertirse en hemorrágico (y también en mortal) si el infectado ya ha pasado la enfermedad con otra cepa. «Estamos preparados para asistir”, aseguró.

Según las autoridades, en 2025 tres personas diagnosticadas con dengue fallecieron.

Actualmente, de acuerdo con datos compartidos por la viceministra de Salud, el chikunguña circula en 12 de las 15 provincias de Cuba.

Peña no compartió el dato de circulación del dengue y del oropouche. La semana pasada aseguró que éstos estaban presentes en 12 de los 15 territorios y estas cifras son poco propensas a oscilaciones bruscas.

La viceministra adelantó que «en alrededor de 15 a 20 días” el Gobierno desplegará coches fumigadores «en los lugares de mayor afectación».

El aumento de estas enfermedades en la isla se produce en medio de una profunda crisis económica, que se refleja en prolongados apagones diarios, irregularidades en el abastecimiento de agua, escaso transporte público y la dolarización parcial de la economía

Esta situación incide directamente en la proliferación de los insectos que transmiten estas enfermedades, ya que, por la falta de combustible -debido a la escasez de divisas del Estado para importarlo-, se han reducido las fumigaciones y la recolección de basura, que permanece acumulada durante días en las calles.

Las cifras reales son difíciles de estimar porque muchos centros médicos cubanos no tienen las pruebas para determinar el tipo de virus y porque muchos cubanos no acuden a los hospitales por el deterioro de los servicios sanitarios y la falta de medicinas.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. (CDC, por sus siglas en inglés) emitieron a finales de septiembre una actualización de alerta de viaje por la presencia del chikunguña en Cuba.

De acuerdo con estadísticas de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en la última década, Cuba ha notificado en dos años distintos más de 3.000 casos de dengue. EFE

