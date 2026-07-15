Cuba restablece la electricidad tras el tercer apagón general en menos de diez días

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Cuba restableció este miércoles por completo su red eléctrica, después de un tercer apagón total en menos de diez días en la isla, afectada por la escasez de combustible debido al bloqueo petrolero estadounidense.

El país, de 9,6 millones de habitantes, se había vuelto a quedar sin electricidad el martes poco antes del mediodía por una avería que provocó un desequilibrio «brusco» entre la generación y la demanda de electricidad.

Pero el servicio comenzó a restablecerse el mismo día a altas horas de la noche y fue reconectado por completo este miércoles a las 07H00 locales (11H00 GMT), según la empresa estatal de electricidad UNE.

Fue el quinto apagón nacional desde que comenzó el año y el décimo desde finales de 2024.

Los dos cortes generalizados anteriores ocurrieron la semana pasada, y en ambos casos la compañía eléctrica tardó más de 24 horas para restablecer el servicio en toda la isla donde, sin embargo, continuaron los apagones debido a la baja producción de electricidad.

Afectado por una grave crisis económica durante los últimos cinco años, el país sufre regularmente cortes de energía generalizados o parciales debido a la infraestructura obsoleta y la escasez de combustible.

«Eso ocurre fundamentalmente por la situación que tiene nuestro sistema eléctrico, agudizada después de la orden de Estados Unidos», declaró el martes el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, en conferencia de prensa con medios nacionales.

Washington, que mantiene un embargo a la isla desde 1962, impuso en enero un bloqueo petrolero a Cuba por orden del presidente Donald Trump, y solo ha permitido la llegada de un tanquero ruso con 100.000 toneladas de crudo, lo que ha empeorado la crisis energética.

– «Prácticamente una guerra» –

«Es prácticamente una guerra lo que estamos viviendo», comentó el ministro, que insistió en que en la isla «hay una total ausencia de combustible» y el gobierno no cuenta con acceso a piezas de repuesto para sus termoeléctricas.

Durante las últimas semanas, los apagones han superado las 30 horas consecutivas en La Habana, mientras que en el interior del país pueden prolongarse por varias jornadas.

«Sin palabras, no se sabe qué se va a hacer», declaró a la AFP María Caridad Álvarez, ama de casa de 62 años.

La crisis energética «le va matando el entusiasmo al ser humano de vivir y hacer algo por esto (por la revolución)», agregó.

En los barrios más afectados, los residentes expresan regularmente su exasperación prendiendo fuego a lomas de basura que se acumulan en la calle o golpeando cacerolas, muchas veces desde el interior de sus casas.

La producción de electricidad del país depende principalmente de siete centrales térmicas obsoletas, algunas de las cuales llevan más de 40 años en explotación y sufren averías frecuentes o deben parar para mantenimiento, así como de una red de generadores de respaldo alimentados con diésel importado.

Sin reservas de combustible, la isla no puede echarlos a andar.

Las ya tensas relaciones entre Estados Unidos y Cuba se han complicado aún más desde comienzos de año.

El presidente Trump considera que la isla comunista, ubicada a 150 kilómetros de la Florida, es «una amenaza extraordinaria» a la seguridad nacional de Estados Unidos.

Ambos países han mantenido complejas conversaciones. Pero a finales de junio, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, reconoció que no ha habido progresos en las negociaciones.

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