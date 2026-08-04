Cuba restablece parcialmente el servicio eléctrico tras dos apagones nacionales seguidos

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La Habana, 4 ago (EFE). – Cuba ha restablecido parcialmente este martes el servicio de electricidad en varias zonas del país al quedar interconectado el Sistema Electroenergético Nacional (SEN) desde la provincia Pinar del Río (extremo oeste) hasta Holguín (este), tras dos apagones nacionales en menos de 24 horas.

La compañía estatal Unión Eléctrica (UNE) informó en las redes sociales que “se continúa trabajando para lograr la incorporación de las provincias de Santiago de Cuba, Guantánamo y Granma” (al extremo oriental de la isla).

El SEN de Cuba registró la víspera un nuevo apagón nacional, a menos de 24 horas del informado este lunes, cuando se había iniciado el proceso de recuperación el servicio, debido a un nuevo fallo a causa de “eventos meteorológicos” que provocaron afectaciones sobre la red eléctrica, e incidieron “directamente en las unidades generadoras que se encontraban en línea”, las cuales salieron de servicio.

La UNE señaló este martes que en La Habana se ha restablecido la electricidad a 108 circuitos de distribución de un total de 286, que benefician a 325.785 clientes de capitalinos, el equivalente al 38 % en la ciudad, y también a 40 hospitales, así como otros servicios vitales relacionados con el abastecimiento de agua.

Según experiencias previas, el restablecimiento del sistema electroenergético en Cuba es un procedimiento lento y laborioso que puede demorar 24 horas y más porque supone empezar a generar energía con las fuentes de arranque sencillo (solar, hidroeléctrica, motores de generación) para ir dando servicio a pequeñas áreas que luego se van interconectando.

El objetivo con ese proceso es llevar cuanto antes la suficiente energía a las centrales termoeléctricas, el pilar de la generación eléctrica en Cuba, para que estas puedan de nuevo operar y producir energía en grandes cantidades para satisfacer la demanda.

Cuba ha sufrido 12 apagones nacionales en dos años de una crisis energética total causada, en parte, por el sistema eléctrico obsoleto y agravada con el bloqueo petrolero de EE.UU., que ha cortado las importaciones de crudo de la isla.

La situación energética ha escalado a máximos en los últimos meses y lo habitual es que los apagones diarios por falta de capacidad de generación superen las 20 horas en La Habana y alcancen hasta los tres días seguidos en las demás provincias.

Según diversas estimaciones, la isla caribeña precisa algo más de 100.000 barriles de petróleo al día para satisfacer sus necesidades energéticas, de los que la isla obtiene unos 40.000 con su producción nacional. El resto debería obtenerlos en el exterior.

Además, diversos cálculos independientes estiman que se necesitarían entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para reflotar la red eléctrica en el país caribeño. EFE

cdg/jrh