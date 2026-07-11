Cuba restaura el Sistema Electroenergético tras su segunda caída nacional en esta semana

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La Habana, 10 jul (EFE).- El proceso de restablecimiento del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) de Cuba ha comenzado con el aporte de energía de varias unidades generadoras, tras el nuevo colapso que sufrió este viernes, el segundo en esta semana, según informó el Ministerio de Energía y Minas (Minem).

La desconexión total del SEN se produjo a las 16:30 hora local (20:30 GMT) debido a un fallo en la línea de 220 kilovatios que une las ciudades de Santa Clara y Sancti Spíritus (centro), lo que «provocó la división del SEN, la salida de varias unidades térmicas y una oscilación en los parámetros del Sistema», según refirió el Minem.

Sobre las causas de la nueva caída del SEN, el director general de Electricidad del Minem, Lázaro Guerra, explicó -a la televisión estatal- que la salida de operaciones de varias unidades generadoras se dio «básicamente como consecuencia de tormentas eléctricas».

No obstante, el funcionario consideró «positivo» que hay unidades generadoras disponibles para energizar el Sistema, las cuales «van a ir entrando en operaciones en el menor tiempo posible para reconectar el SEN».

Guerra también señaló que «hay limitaciones de combustibles que hacen más difícil el proceso de recuperación de la vitalidad del SEN».

De acuerdo con las experiencias previas, el restablecimiento del SEN es un procedimiento lento y laborioso que puede demorar días, pues supone empezar a generar energía con las fuentes de arranque sencillo (solar, hidroeléctrica, motores de generación) para ir dando servicio a pequeñas áreas que luego se van interconectando.

El objetivo con ese proceso es llevar cuanto antes la suficiente energía a las centrales termoeléctricas del país, el pilar de la generación eléctrica en Cuba, para que estas puedan de nuevo arrancar y producir energía en grandes cantidades para intentar satisfacer la demanda.

La situación del SEN es «crítica», según ha reconocido el propio Gobierno cubano, con cortes en La Habana de más de 35 horas consecutivas y en otras regiones de la isla con hasta tres días seguidos sin servicio.

El pasado lunes se registró otro colapso total del Sistema y tras ese proceso se recuperó paulatinamente hasta que el miércoles, unas 36 horas después del apagón nacional, la compañía estatal Unión Eléctrica (UNE), dependiente del Minem, comunicó que todas las provincias estaban conectadas al SEN.

Cuba se encuentra sumida en una profunda crisis energética desde mediados de 2024, una situación que se ha agravado desde hace varios meses con el bloqueo petrolero impuesto por EE.UU., que ha llevado los cortes eléctricos a máximos. En marzo pasado, la isla sufrió dos apagones nacionales por una desconexión total del SEN en menos de una semana.

En las últimas semanas se han reportado récords de cortes eléctricos, cuando en los mayores apagones de varias jornadas se desconectaba a la vez entre un 70 % y un 72 % del país en el momento de mayor demanda energética.

En esta jornada, la UNE reportó once de las dieciséis unidades de generación termoeléctrica del país fuera de operaciones por averías o trabajos de mantenimiento.

Esta situación se explica por la obsolescencia de las termoeléctricas en la isla, con décadas de explotación y sin las inversiones precisas, lo que ocasiona que la mayor parte de las unidades de generación del país sufran averías.

Según diversas estimaciones, la isla caribeña precisa algo más de 100.000 barriles de petróleo al día para satisfacer sus necesidades energéticas, de los que la isla obtiene unos 40.000 con su producción nacional. El resto debería obtenerlos en el exterior.

La crisis energética en Cuba ha paralizado casi totalmente la economía estatal que se estima se va a contraer al menos un 6,5 % este año (tras una caída acumulada de más del 15 % en los cinco años previos). EFE

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