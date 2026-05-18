Cuba revindica su derecho «legítimo» a responder a una agresión de EEUU

afp_tickers

2 minutos

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, revindicó este lunes el derecho «legítimo» de su país a responder a una posible agresión de Estados Unidos, en medio de fuertes tensiones entre La Habana y Washington.

El medio estadounidense Axios afirmó el domingo, citando inteligencia clasificada, que Cuba ha adquirido más de 300 drones militares y evalúa posibles escenarios de uso cerca de la base estadounidense de Guantánamo, en el oriente de la isla.

«Cuba, que ya sufre una agresión multidimensional de Estados Unidos, sí tiene el derecho absoluto y legítimo a defenderse de una arremetida bélica, lo que no puede esgrimirse lógica ni honestamente como excusa para imponer una guerra contra el noble pueblo cubano», escribió Díaz-Canel en X.

La información, según Axios, ha generado preocupación en Washington, donde autoridades advierten de una «amenaza creciente» por la proximidad de estas capacidades.

Mientras, el gobierno cubano acusa a Washington de preparar el terreno político para una intervención militar contra la isla, que de materializarse «provocará un baño de sangre de consecuencias incalculables», denunció Díaz-Canel.

El mandatario cubano también reiteró que su país «no representa una amenaza, ni tiene planes o intenciones agresivas» contra otras naciones.

El presidente Donald Trump considera que la isla comunista, situada a 150 kilómetros de las costas de Florida, representa «una amenaza excepcional» para la seguridad nacional de Estados Unidos y ha lanzado repetidas amenazas de «tomar el control» de Cuba, y ha sugerido incluso el envío de un portaviones.

Al embargo vigente desde 1962 contra Cuba, Washington añadió en enero un bloqueo petrolero que restringe el suministro de crudo a la isla y solo ha permitido la llegada de un tanquero ruso con unas 100.000 toneladas de crudo a finales de marzo.

A principios de mayo, Trump aprobó un nuevo paquete de sanciones contra la isla.

En este contexto, el director de la CIA, John Ratcliffe, viajó el jueves a La Habana para una reunión excepcional con altos funcionarios cubanos, mientras ambos países mantienen conversaciones, en uno de los momentos más tensos de sus relaciones bilaterales.

lis-jb/nn