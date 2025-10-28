Cuba se alista en un mal momento para el paso del devastador huracán Melissa

La Habana, 28 oct (EFE).- Cuba se alista este martes ante la llegada del poderoso huracán Melissa, uno de los mayores en el registro histórico, en uno de los peores momentos en décadas para la isla, que sufre una profunda crisis económica, energética y sanitaria.

El huracán, que viene de azotar Jamaica con categoría 5, la mayor en la escala Saffir-Simpson, está previsto que toque tierra en la madrugada del miércoles en la zona oriental, cerca de Santiago de Cuba, la segunda ciudad más poblada del país.

El fenómeno meteorológico arribará como un ciclón categoría 3 o 4, según los pronósticos, y desplazándose hacia el noreste, con vientos sostenidos de más de 200 kilómetros por hora, intensas lluvias que podrían dejar hasta 450 mililitros (litros por metro cuadrado) y marejadas ciclónicas con olas de hasta seis metros.

Los efectos se temen devastadores. Las autoridades cubanas han advertido del riesgo para la vida por los efectos de Melissa, con probabilidad de que se produzcan inundaciones súbitas, penetraciones del mar en zonas bajas costeras, derrumbes e, incluso, roturas de presas.

En las seis provincias que permanecen en alerta ciclónica (Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo, Holguín, Las Tunas y Camagüey) se ha evacuado o asegurado a cerca de 650.000 personas (cerca del 7 % de la población total de la región), la mayoría en casas de familiares y amigos, aunque algunos también en refugios.

Además, en toda la zona oriental se ha paralizado el transporte público terrestre, marítimo y aéreo, se ha suspendido las actividades escolares y se han asegurado infraestructuras estatales y cultivos.

Dos de las siete centrales termoeléctricas del país, la columna vertebral del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), han sido detenidas por seguridad, al ubicarse en el probable trayecto de Melissa y ante el temor de que sufran desperfectos. Hay que tener en cuenta que, estas centrales son infraestructuras obsoletas y con un déficit crónico de inversiones.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, en un comunicado a la población, indicó que va a ser uno de los mayores huracanes que azota el país y que la devastación será extensa. «Habrá mucho que trabajar. Sabemos que van a ser muchos los daños que va a ocasionar este ciclón», añadió.

Además, Díaz-Canel llamó a la «responsabilidad» y precaución de sus conciudadanos, tras solicitar cumplir con las recomendaciones de las autoridades para no tener que lamentar «la pérdida de vidas humanas».

Crisis

Melissa va a impactar Cuba en su peor crisis económica en décadas, tras más de cinco años de contracción económica, elevada inflación, escasez de bienes básicos (alimentos, combustible y medicinas), fuerte pérdida del poder adquisitivo para empleados estatales y pensionados, dolarización creciente, derrumbe del peso en el mercado informal y migración masiva.

A las anteriores variables se añade la profunda crisis energética. Las frecuentes averías de sus obsoletas centrales termoeléctricas y la falta de divisas para importar combustible están provocando desde hace meses apagones de más de 20 horas diarias en extensas zonas del país.

Se prevé que Melissa afecte al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y se teme que, como sucedió con el paso de Ian (2022) y Rafael (2024), se produzca un apagón nacional del que la isla tarde varios días en recuperarse.

Por último, Cuba se encuentra sumida -cada vez de forma más evidente- en una crisis sanitaria, ante el descontrolado repunte de los casos de dengue, oropouche y chikunguña, todas enfermedades víricas transmitidas por mosquitos, que están desbordando las capacidades hospitalarias en algunas regiones.

El Ministerio de Salud Pública, que evita la palabra epidemia, reconoció recientemente más de trece mil casos de fiebres sospechosas de dengue, oropouche o chikunguña en apenas una semana. Un uno por mil de la población cubana en siete días.

Los expertos apuntan que la propagación de estas enfermedades está ligada, entre otros factores, a la falta de fumigación, la acumulación de basura en las calles y el deterioro de la atención primaria, tres elementos ligados a la crisis económica.

El más reciente huracán categoría 5 que azotó Cuba fue Irma en 2017, que dejó diez personas muertas y daños avaluado en unos trece mil millones de dólares (11.147 millones de euros). Igualmente, el más reciente ciclón que afectó a Santiago de Cuba fue Sandy, en 2012, que dejó once personas fallecidas y severos desperfectos en la ciudad.

Los meteorólogos cubanos advirtieron que la actual temporada de ciclones en el Atlántico, vigente entre el 1 de junio y el 30 de noviembre, sería «muy activa», con hasta ocho huracanes.

En la temporada ciclónica previa, dos huracanes golpearon directamente la isla. El primero fue Óscar, que en octubre y con categoría 1, impactó el oriente del país y un mes más tarde Rafael, que con categoría 3, castigó el occidente cubano. EFE

