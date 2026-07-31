Cuba se impone 3-0 a México y se lleva el bronce del voleibol masculino

Compartir

1 minuto

Santo Domingo, 30 jul (EFE).- Cuba se impuso 3-0 a su par de México este jueves para conquistar el bronce en el torneo masculino de voleibol de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo.

Los cubanos se impusieron con parciales de 25-22, 26-24 y 25-16.

El plantel antillano dominó en remates con 35 %, mientras los mexicanos lograron 18 %. Cuba también dominó el bloque con un 34 %.

La victoria la encabezó el cubano Daniel Martínez con 10 puntos, Miguel Ángel López produjo ocho, mientras que Alexi Wilson y Marlon Yant anotaron seis cada uno.

Los mexicanos más destacados fueron Diego González y Josué López, con cinco puntos cada uno.

El choque se extendió por una hora y 49 minutos y se disputó en el Palacio de Voleibol del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, principal escenario de los Juegos de Santo Domingo. EFE

rsl/fa/car