Cuba sin confirmación oficial de connacionales afectados por los terremotos en Venezuela

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La Habana, 27 jun (EFE) .-El Gobierno de Cuba informó este sábado que hasta la fecha no se tiene confirmación oficial de cubanos heridos, muertos o desaparecidos en Venezuela a causa de los dos terremotos de gran magnitud ocurridos en ese país esta semana.

La directora general de Asuntos Consulares y Atención a Cubanos Residentes en el Exterior de la Cancillería de la isla, Ana Teresita González, señaló en redes sociales que “hasta el momento” no existe “confirmación oficial de connacionales heridos, fallecidos o desaparecidos”.

“Una vez obtengamos datos oficiales trasladaremos información a familiares”, añadió la diplomática cubana y puntualizó que se mantiene el “contacto permanente con autoridades venezolanas, asociación de cubanos y otras organizaciones para conocer situación de cubanos residentes en Venezuela”.

El Gobierno de Cuba envió desde este jueves sus condolencias y solidaridad a Venezuela por las víctimas y estragos a causa de los dos terremotos que sacudieron el pasado miércoles varios estados de ese país, por los cuales ya se reportan 1.430 personas fallecidas, 3.238 heridos y 3.142 familias damnificadas.

El presidente de la isla, Miguel Díaz-Canel, señaló en redes sociales que se seguía “de cerca también la situación de todos los cubanos que se encuentran actualmente allí por cualquier motivo”.

Puntualizó asimismo, que el personal cubano de la salud en ese país “coopera activamente en la atención a los damnificados”, luego de los dos seísmos, de magnitud 7,2 y 7,5, registrados el miércoles con apenas 39 segundos de diferencia, que sacudieron el litoral Caribe de Venezuela.

Al respecto, el Ministerio de Salud de Cuba publicó un comunicado oficial en el que señaló que en los 24 estados donde permanecen colaboradores de la isla, muchos de ellos están “incorporados desde el primer momento de los sucesos a las labores asistenciales en función del pueblo venezolano”.

Venezuela ha recibido a más de 1.600 rescatistas para atender a las víctimas de los terremotos, según confirmaron fuentes oficiales de esa nación; y miles de venezolanos participan de forma voluntaria en labores de rescate en las edificaciones afectadas. EFE

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