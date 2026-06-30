Cuba solicitó a la ONU una sesión para abordar el bloqueo de EE.UU. contra la isla

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La Habana, 30 jun (EFE).-El Gobierno cubano anunció este martes que el próximo 7 de julio tendrá lugar una sesión en la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, solicitada por La Habana, para abordar las afectaciones del bloqueo impuesto por Estados Unidos a la isla.

«Hemos decidido solicitar una sesión a la Asamblea General de la ONU bajo el tema 38 de su agenda titulado: “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos contra Cuba», dijo el ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, en rueda de prensa este martes.

Explicó que en esa sesión, “Cuba denunciará las acciones agresivas de EE.UU.” contra el país caribeño (…) “una situación urgente porque la agresión multidimensional de Estados Unidos ya está en curso y existe”. EFE

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