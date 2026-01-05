Cuba sostiene ante la ONU que el ataque de EEUU a Venezuela fue un acto «bárbaro»

Naciones Unidas, 5 ene (EFE).- El representante permanente de Cuba ante las Naciones Unidas, Ernesto Soberón, calificó este lunes como un «acto inaceptable y bárbaro» el operativo militar de Estados Unidos en Venezuela que derivó en la detención del presidente, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores.

Soberón sostuvo que las acciones de Washington representan un «irrespeto absoluto a la carta de las Naciones Unidas y al derecho internacional» y acusó al Ejecutivo norteamericano de querer imponer un «Gobierno títere funcional a sus objetivos rapaces, en particular el acceso a los recursos naturales» del país suramericano. EFE

