Cuba sostiene ante la ONU que el ataque de EEUU a Venezuela fue un acto «bárbaro»

Naciones Unidas, 5 ene (EFE).- El representante permanente de Cuba ante las Naciones Unidas, Ernesto Soberón, calificó este lunes como un «acto inaceptable y bárbaro» el operativo militar de Estados Unidos en Venezuela que derivó en la detención del presidente, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores.

Durante una sesión especial del Consejo de Seguridad de la ONU por la situación de Venezuela, Soberón acusó a Estados Unidos de querer imponer un «Gobierno títere funcional a sus objetivos rapaces, en particular el acceso a los recursos naturales» del país suramericano y sostuvo que las acciones de Washington representan un «irrespeto absoluto a la carta de la ONU y al derecho internacional».

El representante caribeño, por otro lado, confirmó que los 32 militares cubanos que fallecieron durante el ataque estadounidense, «cayeron tras una férrea resistencia en combate directo contra los atacantes o como resultado de los bombardeos».

Muchos analistas habían apuntado que el primer círculo de seguridad personal de Maduro estaba conformado principalmente por cubanos, algo que Caracas y La Habana nunca habían confirmado.

Durante su intervención en la reunión de urgencia, cuya convocatoria fue impulsada por Colombia y respaldada oficialmente por Rusia y China, Soberón reiteró que La Habana condena «en los términos más enérgicos» la «agresión» y reafirmó el respaldo total de la isla al Gobierno de Maduro.

«Cuba llama a una reacción urgente de la comunidad internacional contra este ataque criminal contra Venezuela, una nación pacífica», añadió el diplomático, quien exigió a Washington la liberación inmediata del mandatario y de su esposa.

Cuba y Venezuela eran hasta la fecha estrechos aliados en lo político y lo económico. La Habana pagaba los envíos de crudo de Caracas con servicios profesionales, principalmente médicos, profesores y también personal militar, de seguridad personal e inteligencia.

La caída de Maduro ha sumido en una gran incertidumbre al Gobierno cubano, que tiene ya que afrontar una grave crisis económica y energética. EFE

