Cuba sufre otro apagón nacional en menos de 24 horas por «eventos meteorológicos»

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La Habana, 3 ago (EFE).- El Sistema Electroenergético Nacional (SEN) de Cuba registró este lunes un nuevo apagón nacional, el segundo en menos de 24 horas y el séptimo que ha afectado a toda la isla en lo que va de 2026, cuando había iniciado el proceso de recuperación el servicio.

La compañía estatal Unión Eléctrica (UNE) informó en las redes sociales que el nuevo fallo se produjo esta tarde durante el proceso de restablecimiento a causa de «eventos meteorológicos» que provocaron afectaciones sobre la red eléctrica, lo que incidió «directamente en las unidades generadoras que se encontraban en línea», que salieron de servicio.

«Continuamos trabajando intensamente para revertir esta situación y lograr el restablecimiento del sistema lo antes posible», añadió el mensaje de la empresa, perteneciente al Ministerio de Energía y Minas (Minem).

La víspera, a las 22:43 hora local del domingo (2.43 GMT del lunes), había ocurrido una desconexión total del SEN, según reportó la empresa eléctrica, que indicó de seguido que ya se habían iniciado las tareas de recuperación.

Este mediodía, la UNE había indicado que en La Habana se había restablecido la electricidad a 29 circuitos de distribución que dan servicio a 87.480 clientes, equivalentes al 14.27 % en la ciudad, y también a 19 hospitales entre otros servicios vitales como el abastecimiento de agua.

Al respecto, el director del despacho nacional de carga de la UNE, Félix Estrada, explicó a la televisión estatal que en el momento de esta última caída estaban a punto de sincronizar al SEN varias centrales térmicas, y en la actualidad se ha retomado el proceso gradual establecido para restaurar el servicio.

De acuerdo con situaciones similares previas, el restablecimiento del Sistema es un procedimiento lento y laborioso que puede demorar 24 horas y más porque supone empezar a generar energía con las fuentes de arranque sencillo (solar, hidroeléctrica, motores de generación) para ir dando servicio a pequeñas áreas que luego se van interconectando.

El objetivo con ese proceso es llevar cuanto antes la suficiente energía a las centrales termoeléctricas, el pilar de la generación eléctrica en Cuba, para que estas puedan de nuevo operar y producir energía en grandes cantidades para satisfacer la demanda.

El pasado viernes se había reportado una caída parcial del SEN por una avería en las líneas de trasmisión de 220 kilovatios desde la provincia Pinar del Río (oeste) hasta las provincias de Matanzas y Cienfuegos (centro) que dejó a casi la mitad de la isla sin energía eléctrica y a unos 4,5 millones de cubanos sin suministro.

En marzo pasado, la isla sufrió dos apagones nacionales por una desconexión total del SEN en menos de una semana, y en julio se sumaron otros tres en apenas ocho días.

Cada caída nacional de estos últimos meses ha dejado sin corriente a la mayoría de los nueve millones de habitantes de la isla.

La crisis energética cubana se debe a la escasa capacidad de producción eléctrica del país y a la presión estadounidense, que no permite que la isla importe crudo o derivados cuando precisa adquirir en el exterior alrededor de la mitad de sus necesidades energéticas.

El Gobierno cubano reconoce que la situación del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) de la isla es «aguda», «crítica» y «extremadamente tensa», marcada tanto por el bloqueo petrolero estadounidense como por un sistema energético profundamente obsoleto.

Según diversas estimaciones, la isla caribeña precisa algo más de 100.000 barriles de petróleo al día para satisfacer sus necesidades energéticas, de los que la isla obtiene unos 40.000 con su producción nacional. El resto debería obtenerlos en el exterior.

El último petrolero en llegar a Cuba con crudo del exterior fue el ruso Anatoli Kolodkin, un barco sancionado por Estados Unidos que entró en la bahía de Matanzas el 31 de marzo con unos 730.000 barriles de petróleo, y solos alcanzó para cubrir la demanda energética de la isla por dos semanas de abril.

La grave situación energética en Cuba ha paralizado casi totalmente la economía estatal que se estima se va a contraer al menos un 6,5 % este año (tras una caída acumulada de más del 15 % en los cinco años previos). EFE

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