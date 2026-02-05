Cuba sufre un colapso parcial del sistema eléctrico que afecta a 3,4 millones de personas

1 minuto

La Habana, 4 feb (EFE).- El sistema eléctrico nacional de Cuba (SEN) sufrió este jueves un nuevo colapso parcial que afecta a cerca de 3,4 millones de personas en cuatro de las provincias orientales de la isla (Holguín, Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo), según confirmó la empresa estatal Unión Eléctrica (UNE).

De acuerdo con la compañía, la caída se debió a «un disparo» en una línea de alta tensión de 220 kilovatios (Kv) en la provincia de Holguín. Este hecho, detalló la firma, provocó la salida del sistema de la central termoeléctrica Felton, la mayor generadora del oriente de la isla, así como otra central y una estación de motores de la misma provincia.

Se trata de la segunda caída parcial del SEN en poco más de cuatro meses y ocurre en un momento de grave crisis energética en Cuba agravada por el asedio petrolero impuesto por el Gobierno de EE.UU. que amenaza con empeorar aún más la crítica situación. EFE

jce/sbb