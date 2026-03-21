Cuba sufre un nuevo apagón nacional, el segundo en una semana

1 minuto

La Habana, 21 mar (EFE).- Cuba sufrió este sábado un nuevo apagón nacional por una desconexión total del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) a las 18:38 hora local (22:38 GMT), el segundo en menos de una semana y el séptimo en año y medio, según informaron medios oficiales.

Cuba se encuentra sumida en una profunda crisis energética desde mediados de 2024, una situación que se ha agravado en los últimos tres meses con el bloqueo petrolero impuesto por EE.UU., que ha llevado los cortes eléctricos a máximos.

En las últimas dos semanas se han registrado dos apagones nacionales y un corte masivo del suministro, que dejó dos tercios de la isla sin electricidad. EFE

jpm/sbb