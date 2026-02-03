Cuba sumó seis feminicidios solo en enero, según dos ONG

La Habana, 3 feb (EFE).- Las plataformas feministas independientes Yo Sí Te Creo y Alas Tensas confirmaron este martes dos nuevos feminicidios en Cuba, con lo que elevan a seis el total de víctimas por la violencia machista en la isla en lo que va de 2026.

Un primer suceso tuvo lugar el pasado 19 de enero, según estas ONG, en la localidad de Las Mercedes (este). La víctima, Yaniuska Barrero, de 38 años, fue presuntamente asesinada por su pareja.

El segundo feminicidio se registró en Santa Catalina (este) el 30 de enero. Yaneisi Quiala, de 38 años, también fue supuestamente atacada por su pareja, quien posteriormente se suicidó, según el recuento de estas plataformas.

La primera de las víctimas de la violencia machista deja al menos una hija menor de edad; y la segunda, dos hijos.

Las dos ONG, que subrayan que sus estadísticas son un subregistro y que las cifras reales son con seguridad superiores, tienen además una lista de casos pendientes de confirmar del año pasado y de éste. Ambas han denunciado que las autoridades tratan de dificultar su trabajo de verificación y denuncia.

De acuerdo con datos elaborados por EFE a partir del registro de ambas organizaciones, en 2025 se produjeron en Cuba al menos 46 asesinatos machistas.

Un análisis de EFE a partir de las cifras de estas plataformas apunta que en 2025 el 81 % de los victimarios eran las parejas de las mujeres asesinadas, y que cinco de los feminicidas contaban con antecedentes penales o fueron denunciados por la víctima antes de cometer el crimen.

Las activistas han insistido en reclamar «una ley integral de violencia de género, refugios para mujeres en riesgo, protocolos de protección, datos oficiales transparentes y políticas públicas efectivas de prevención».

También abogan por que se declare un «estado de emergencia por violencia de género» en la isla.

En el Código Penal cubano no está tipificado el feminicidio como un delito específico y los medios oficiales no reportan los casos de violencia machista ni emplean el término «feminicidio», pese a que desde el Gobierno se ha hablado de «tolerancia cero».

La Organización Nacional de Bufetes Colectivos inauguró a finales de noviembre una oficina en La Habana para atender y asesorar jurídicamente a víctimas de violencia machista en Cuba.

El Gobierno cubano ha confirmado que en 2024 los tribunales identificaron en juicios realizados un total de 76 mujeres asesinadas por sus parejas, exparejas u otras personas. Asimismo, en 2023 se registraron 110 víctimas de la violencia machista.

Además se aprobó un sistema nacional de «registro, atención, seguimiento y monitoreo» de la violencia machista en el país y anunció el lanzamiento de la campaña «No más», enfocada en la prevención y respuesta a la agresividad contra las mujeres. EFE

