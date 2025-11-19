Cuba suma 19 menores de edad en estado crítico a causa del chikunguña

1 minuto

La Habana, 19 nov (EFE).- El Gobierno cubano informó este miércoles que un total de 19 menores de edad se encuentran actualmente en terapia intensiva y en estado crítico por complicaciones ligadas al chikunguña.

En una intervención en la televisión estatal, el director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, Francisco Durán, aseguró que 126 personas se encuentran hospitalizadas como graves, críticos o en terapia intensiva por chikunguña.

Durán afirmó que «por el número de casos» y por sus síntomas -que incluyen fiebres altas e intensos dolores articulares- esta enfermedad es «el principal problema» de salud en la isla en la actualidad. EFE

