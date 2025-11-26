Cuba suma 870 nuevos casos de dengue y chikunguña en un día

La Habana, 26 nov (EFE).- El Ministerio de Salud Pública (Minsap) de Cuba informó este miércoles de que registró un total de 870 nuevos casos de dengue y chikunguña en la jornada previa, dentro de la epidemia de arbovirosis que sufre la isla.

La mayoría de los nuevos contagios son de chikunguña (628), por 242 de dengue (frente a los 66 detectados el día previo, explicó en la televisión estatal la directora de Salud Ambiental del Minsap, Susana Suárez.

El acumulado de personas con “síndrome febril inespecífico”, el primer síntoma común de alerta de ambas arbovirosis, asciende a 45.617, de los cuales 35.452 han sido posteriormente diagnosticados con chikunguña.

Se deduce que la inmensa mayoría de los 10.165 restantes son casos de dengue, aunque también puede haber enfermos de oropouche u otras enfermedades no identificadas.

El Minsap está definiendo los casos principalmente por sus síntomas, sin realizar pruebas masivas que confirmen clínicamente la presencia de la enfermedad, según han explicado las propias autoridades sanitarias.

También señaló que actualmente 64 de los 101 pacientes en cuidados intensivos por complicaciones asociadas a estas enfermedades son menores de edad.

La epidemia, término usado por primera vez por el Gobierno el pasado 12 de noviembre para caracterizar al actual brote de estas dos enfermedades, ha encontrado en Cuba terreno fértil para extenderse meses después de detectados los primeros contagios en julio pasado en Matanzas (oeste).

La actual crisis económica de Cuba limita la capacidad de prevención -principalmente mediante la fumigación masiva contra los mosquitos-, control -con test para confirmar el tipo de enfermedad- y atención a los enfermos.

El Minsap ha reiterado que las cifras oficiales son un subregistro porque un buen número de enfermos no acude a los hospitales para tratarse. EFE

