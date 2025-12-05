Cuba supera los 1.000 nuevos casos de dengue y chikunguña registrados en un día

2 minutos

La Habana, 5 dic (EFE).- El Ministerio de Salud Pública de Cuba (Minsap) informó este viernes de que los nuevos casos de dengue y chikunguña detectados la víspera suman los 1.023 en medio del actual epidemia combinada de ambas arbovirosis.

La directora de Salud Ambiental del Minsap, Susana Suárez, detalló en la televisión estatal que en la jornada previa diagnosticaron 627 contagios de chikunguña para un acumulado de 40.801.

En el caso del dengue, resultaron positivas 396 pruebas realizadas, según la especialista, que no ofreció el dato acumulado para esta enfermedad.

Suárez explicó que el total de pacientes graves asciende a 64 (14 menos que el día anterior) y 12 se encuentran en estado crítico (uno menos que el día anterior), “de los cuales 11 son menores de un año”.

Recientemente las autoridades sanitarias cubanas indicaron que los grupos que presentan síntomas más graves por chikunguña son los niños de hasta un año, los menores de entre 10 y 15 años y las personas mayores.

El Minsap ha confirmado hasta el momento 33 muertos -21 de ellos menores de edad- por ambas enfermedades en medio de la actual epidemia.

El Gobierno cubano reconoció por primera vez el 12 de noviembre que el país sufría una epidemia de chikunguña y dengue, pese a que los primeros casos se diagnosticaron en junio y que las infecciones se habían disparado en septiembre y octubre.

La epidemia ha encontrado en Cuba un terreno fértil para extenderse debido a la grave crisis económica que padece el país, que limita la capacidad de prevención -principalmente mediante la fumigación masiva contra los mosquitos-, control -con test para confirmar el tipo de enfermedad- y atención a los enfermos, por falta de medicamentos. EFE

lbp/jpm/psh