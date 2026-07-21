Cuba suspende el Festival del Habano en medio de la grave crisis energética

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La Habana, 21 jul (EFE).- El Comité Organizador del Festival del Habano informó este martes que “tras evaluar el contexto actual y con el propósito de preservar los estándares de excelencia”, la XXVI edición del evento no tendrá lugar este año en Cuba, en medio de la grave crisis energética que afronta la isla.

La compañía Habanos S.A., distribuidora de 27 marcas premium, publicó un comunicado en su página web anunciando que continuará atenta a “la evolución del contexto con el objetivo de celebrar una próxima edición cuando existan las condiciones que permitan ofrecer el Festival con la excelencia, el alcance y la calidad que lo han convertido en una referencia internacional”.

Resalta, que, desde su creación, el “Festival del Habano se ha consolidado como el principal escenario de los puros premium en el mundo” y la prioridad de sus organizadores continúa siendo “mantener el nivel de calidad de dicha experiencia en la tierra del considerado mejor tabaco del mundo”.

El comunicado, indica, además, que la decisión de postergar la edición de este año -prevista inicialmente del 24 al 27 de febrero y que fue pospuesta una semana antes de esa fecha- no cambiará el amplio programa previsto para conmemorar el 60 aniversario de la marca Cohíba, una de las más emblemáticas y prestigiosas del mundo.

En este sentido, la compañía detalló que las celebraciones asociadas a esa marca continuarán desarrollándose “con importantes novedades y eventos exclusivos” y la primera actividad relacionada con ese programa tendrá lugar el próximo 7 de octubre en Londres, con la presentación mundial de Cohíba Talismán.

Ese lanzamiento, señala la compañía, “marcará el inicio de una agenda internacional que incluirá nuevas experiencias y sorpresas para los aficionados al Habano” y Talismán “se une al portafolio estándar de la marca en su línea clásica rindiendo homenaje a seis décadas de excelencia, innovación y liderazgo”.

El Festival del Habano se dedica cada año a los puros premium más famosos del mundo y aporta millones de euros a través de una subasta en la que participan algunos consumidores del reconocido como mejor tabaco del mundo.

En la edición de 2025, celebrada en La Habana, el humidor conmemorativo del 15 aniversario de la Línea Behike fue el más caro de la historia con un precio de 5,2 millones de dólares, un récord en la subasta de humidores.

Los principales humidores de Habanos obtuvieron una recaudación total de unos 18,72 millones de dólares en total para los siete subastados que representaban a cada una de las marcas globales de esta firma: Cohiba, Montecristo, Romeo y Julieta, Partagás, Hoyo de Monterrey y H. Upmann.

Esos fondos se destinan al sistema de salud pública de Cuba, según el Gobierno.

La pasada edición también generó polémicas por una gran cena en el Capitolio Nacional, en un escenario donde gran parte del país sufría apagones prolongados.

Cuba se encuentra sumida en una profunda crisis energética desde mediados de 2024, que se ha agravado desde enero de la mano del bloqueo petrolero impuesto por EE.UU. y sanciones económicas desde mayo a personas naturales o jurídicas que mantengan relaciones con el Ejecutivo de La Habana.

La crisis energética en Cuba ha paralizado casi totalmente la economía estatal que se estima se va a contraer al menos un 6,5 % este año (tras una caída acumulada de más del 15 % en los cinco años previos). EFE

cdg/cpy

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