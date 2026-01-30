Cuba tacha de «brutal acto de agresión» la medida de EEUU contra su suministro petrolero

La Habana, 29 ene (EFE).- El Gobierno de Cuba condenó este jueves la decisión de EE.UU. de imponer aranceles a todo país que venda o suministre petróleo a la isla: «Denunciamos ante el mundo este brutal acto de agresión».

«Condenamos en los términos más firmes la nueva escalada de EE.UU. contra Cuba. Ahora se propone imponer un bloqueo total a los suministros de combustible a nuestro país», escribió en redes sociales el canciller cubano, Bruno Rodríguez.

El decreto presidencial firmado este jueves por el presidente Donald Trump, que declara que esta medida es necesaria por el peligro que Cuba representa para su país, supone, según Rodríguez, «someter a condiciones de vida extremas» a toda la población en la isla. EFE

