Cuba tacha de «intoxicación» las informaciones sobre la venta de donaciónes mexicanas

La Habana, 13 mar (EFE).- El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, tachó de «campaña de intoxicación» de «fuerzas de derecha» las informaciones que apuntaban que las donaciones de México a la isla se estaban revendiendo en establecimientos estatales.

En una comparecencia televisiva, Díaz-Canel afirmó que el país tiene una «enorme experiencia» en la gestión de donaciones, «enorme transparencia» y mecanismos de «control» sobre su reparto pero, sobre todo, una «ética indestructible».

Es «mentira», «calumnia» e «intoxicación» para «descalificar» y «destruir» al Gobierno cubano, argumentó el presidente cubano.

«En alimentos nunca se ha cobrado», subrayó enfático Díaz-Canel, negando esas informaciones: «El país no le saca ningún provecho económico, el provecho es social» a este tipo de donaciones.

El presidente se refirió también a los controles que ejercen las organizaciones multilaterales en la isla y representantes diplomáticos en el país de los donantes.

Díaz-Canel destacó, entre todos los donantes recientes, el papel de México, un «país amigo y hermano que ha mostrado una altura tremenda», especialmente su presidenta, Claudia Sheinbaum, algo que los cubanos agradecen y respetan.

México es el país que más ayuda ha enviado a Cuba en los últimos meses, a raíz de la puesta en marcha del bloqueo petrolero impuesto por EE.UU. a la isla y ante la imposibilidad de seguir mandando combustible al país.

En total, México ha mandado a Cuba dos envíos (con dos barcos implicados en cada uno de ellos) con un total de unas 2.000 toneladas de ayuda humanitaria, en su mayoría alimentos básicos y productos de higiene. EFE

