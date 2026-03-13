The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Cuba tacha de «intoxicación» las informaciones sobre la venta de donaciónes mexicanas

Este contenido fue publicado en
2 minutos

La Habana, 13 mar (EFE).- El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, tachó de «campaña de intoxicación» de «fuerzas de derecha» las informaciones que apuntaban que las donaciones de México a la isla se estaban revendiendo en establecimientos estatales.

En una comparecencia televisiva, Díaz-Canel afirmó que el país tiene una «enorme experiencia» en la gestión de donaciones, «enorme transparencia» y mecanismos de «control» sobre su reparto pero, sobre todo, una «ética indestructible».

Es «mentira», «calumnia» e «intoxicación» para «descalificar» y «destruir» al Gobierno cubano, argumentó el presidente cubano.

«En alimentos nunca se ha cobrado», subrayó enfático Díaz-Canel, negando esas informaciones: «El país no le saca ningún provecho económico, el provecho es social» a este tipo de donaciones.

El presidente se refirió también a los controles que ejercen las organizaciones multilaterales en la isla y representantes diplomáticos en el país de los donantes.

Díaz-Canel destacó, entre todos los donantes recientes, el papel de México, un «país amigo y hermano que ha mostrado una altura tremenda», especialmente su presidenta, Claudia Sheinbaum, algo que los cubanos agradecen y respetan.

México es el país que más ayuda ha enviado a Cuba en los últimos meses, a raíz de la puesta en marcha del bloqueo petrolero impuesto por EE.UU. a la isla y ante la imposibilidad de seguir mandando combustible al país.

En total, México ha mandado a Cuba dos envíos (con dos barcos implicados en cada uno de ellos) con un total de unas 2.000 toneladas de ayuda humanitaria, en su mayoría alimentos básicos y productos de higiene. EFE

jpm/agf

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR