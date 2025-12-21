Cuba tacha de «irrespetuosa» su exclusión de la Serie del Caribe tras cambiar de sede

La Habana, 21 dic (EFE).- La Federación Cubana de Béisbol y Sóftbol tachó este domingo de «irrespetuosa» su exclusión de la Serie del Caribe 2026, tras el reciente cambio de su sede, que antes iba a organizar Venezuela y ahora se jugará en Guadalajara (México), del 1 al 7 de febrero.

«El cambio de escenario no justifica la no participación de Cuba, que, además, merece y exige un trato respetuoso, máxime tratándose de una situación tan sensible para nuestro deporte», afirmó la Federación local en una declaración publicada en la red social X.

La entidad cubana señaló que, aunque la invitación recibida para participar en el clásico invernal «se generó desde Venezuela, en su condición de sede original de esta edición, fue avalada por la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC), rectora del torneo».

Asimismo, criticó que «esa entidad no ha sostenido comunicación alguna con la Federación Cubana de Béisbol y Softbol sobre una decisión tan importante, que echa por tierra los compromisos establecidos y el diseño aprobado por nuestro país para asumirlo».

La Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC) anunció el jueves que Guadalajara será la sede del torneo, luego de aprobar la propuesta presentada por la Liga ARCO Mexicana del Pacífico, marcando el regreso del evento a la localidad mexicana donde se celebró en 2018.

La decisión del cambio tuvo lugar después de que las ligas de México, Puerto Rico y República Dominicana comunicaran que no se encontraban en capacidad de asistir al evento en Caracas debido a situaciones externas ajenas a su control.

En referencia, a las crecientes tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, que se han incrementado en los últimos meses debido al fuerte despliegue militar ordenado por Washington en el Caribe. EFE

