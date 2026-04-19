Cuba tendrá apagones a la vez este domingo hasta en casi el 36 % en el ‘horario pico’

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La Habana, 19 abr (EFE).- Cuba tendrá apagones simultáneos este domingo hasta en el 36,4 % de su territorio durante el ‘horario pico’, el de máxima demanda de energía, según los datos de la compañía estatal Unión Eléctrica (UNE), elaborados por EFE.

La isla caribeña padece desde mediados de 2024 una grave crisis energética, por la conjunción de un factor estructural, un sistema energético obsoleto y con déficit crónico de inversiones, que se ha profundizado con el asedio petrolero impuesto por EE.UU. a partir de este enero.

Las medidas del Gobierno norteamericano han sido calificadas por las Naciones Unidas como «acciones que vulneran los derechos humanos».

En los últimos meses se han recrudecido los apagones que afectan al cubano promedio con 20 horas y más sin corriente.

La UNE, adscrita al Ministerio de Energía y Minas, prevé para el horario de la tarde-noche de la presente jornada una capacidad de generación de 2.000 megavatios (MW) frente a una demanda máxima de 3.100 MW.

Así, el déficit -la diferencia entre oferta y demanda- será de 1.100 MW y la afectación estimada -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- alcanzará los 1.130 MW.

El director adjunto de la Unión Cuba-Petróleo (CUPET), Irenaldo Pérez Cardoso, dijo a medios estatales que comenzó la distribución en la isla de gasolina, diesel, fuel oil y gas licuado, obtenidos del procesamiento de las 100.000 toneladas de crudo donadas por Rusia a finales de marzo, el primer cargamento de petróleo recibido en la isla desde enero.

Esos combustibles se han destinado al sector de la salud y la generación distribuida principalmente, explicó el directivo y señaló que permitirán cubrir alrededor de un tercio de la demanda nacional durante un mes.

«No resuelve todo el problema energético, pero constituye un respiro importante en medio del cerco energético impuesto», añadió.

Moscú anunció un segundo envío a la isla que de acuerdo a datos recientes podría ser el petrolero ruso Universal, que actualmente navega por el Atlántico Norte rumbo al Caribe a unos 15 días de Cuba, según avanzó EFE.

El Gobierno cubano ha denunciado reiteradamente el impacto de décadas de sanciones estadounidenses en este sector y acusa a Washington de «asfixia energética».

En esta jornada, seis de las 16 unidades de generación termoeléctrica del país no están operativas por averías o trabajos de mantenimiento, cuestiones que no se pueden atribuir al bloqueo petrolero. Esta fuente de energía es responsable del 40 % del mix energético.

Otro 40 % del mix a cargo de los motores de generación, pero esta fuente de energía, que precisa diésel y fueloil, ha estado paralizada desde enero por la presión estadounidense, según el propio Gobierno cubano. El 20 % restante se obtiene de gas y fuentes renovables, especialmente con el reciente impulso a la solar con apoyo chino.

Cuba precisa unos 100.000 barriles de petróleo diarios para cubrir sus necesidades energéticas, de los que 40.000 provienen de su producción nacional.EFE

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