Cuba tendrá apagones en el 41 % de su territorio durante el horario «pico» de este domingo

La Habana, 10 ago (EFE).- Cuba tendrá apagones simultáneos en el 41 % de su territorio durante el horario de mayor consumo de energía en la tarde-noche de este domingo, según las previsiones diarias de la empresa estatal Unión Eléctrica (UNE).

La crisis energética en la isla, agravada desde mediados del año pasado, se refleja en apagones constantes que superan hasta las 20 horas diarias en amplias regiones del país, entre ellas grandes ciudades como Santiago de Cuba y Holguín. En La Habana, han oscilado entre las seis y más de diez horas en el día incluyendo noches y madrugadas.

En los últimos meses se han registrado cuatro apagones nacionales, de los que la isla ha tardado días en recuperarse.

Entre las principales causas de los cortes del suministro de electricidad están las averías en las centrales térmicas por mal estado y con décadas acumuladas de operación, así como el déficit de combustible por la falta de divisas para importarlo.

La UNE, adscrita al Ministerio de Energía y Minas, refirió que el sábado se afectó el servicio las 24 horas y durante toda la madrugada de este domingo.

De acuerdo con sus cálculos para el horario «pico» de esta fecha, la capacidad máxima de generación eléctrica será de 2.130 megavatios (MW) para una demanda de 3.450 MW.

Esto supone un déficit (la diferencia entre oferta y demanda) de 1.320 MW y una afectación (lo que se desconecta realmente para evitar apagones desordenados) de 1.390 MW. Es frecuente que los valores reales superen el pronóstico oficial.

Actualmente, cuatro de las 20 unidades de producción termoeléctrica (distribuidas en ocho centrales) están fuera de servicio por averías o mantenimientos. Además, 61 centrales de generación distribuida (motores) se encuentran fuera de servicio por falta de combustible (diésel y fueloil).

Las centrales termoeléctricas cubanas están en su mayoría obsoletas, tras décadas de explotación y un déficit crónico de inversión y mantenimiento; mientras que hay motores fuera de servicio por la falta de divisas del país para importar combustible.

Expertos independientes señalan que la crisis energética responde a una infrafinanciación crónica de este sector, completamente en manos del Estado cubano desde el triunfo de la revolución en 1959. El Gobierno cubano destaca por su parte el impacto de las sanciones estadounidenses a este sector.

Diversos cálculos independientes estiman que el Gobierno necesitaría entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para reflotar la red eléctrica.

Los cortes atizan asimismo el descontento social y han estado vinculados en los últimos años a las principales protestas que se han registrado en el país, como las de julio de 2021. EFE

