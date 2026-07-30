Cuba tendrá apagones este jueves que afectarán a la vez hasta el 70 % de la isla

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La Habana, 30 jul (EFE).- Cuba vivirá este jueves otra jornada de prolongados apagones en todo su territorio, cortes que dejarán a hasta un 70 % de la isla desconectada a la vez durante el momento de mayor demanda energética (tarde-noche), según datos cotejados por EFE.

La isla se encuentra sumida en una profunda crisis energética desde mediados de 2024, en parte por causas endógenas (el sistema eléctrico está obsoleto con una falta crónica de inversión), una situación agravada desde enero por el asedio petrolero de EE.UU..

La víspera se marcó un nuevo récord de cortes eléctricos en el país caribeño cuando se desconectó simultáneamente el 74 % de la isla.

En este contexto, la compañía estatal Unión Eléctrica (UNE) prevé para el horario de mayor demanda de esta jornada una capacidad de generación de 1.000 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.250 MW.

La afectación estimada -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- será de 2.280 MW.

Además, este jueves, ocho de las 16 unidades de generación termoeléctrica del país no están operativas.

Esta fuente es responsable del 40 % del mix energético y se nutre de crudo nacional; pero la obsolescencia de las termoeléctricas, con décadas de explotación y sin las inversiones precisas, ocasiona que la mayor parte sufran frecuentes roturas.

El otro 40 % del mix estaba a cargo de los motores de generación, pero esta fuente de energía, que precisa diésel y fueloil, está parada desde enero por las sanciones del Gobierno estadounidense, acciones calificadas por las autoridades cubanas como de “asfixia energética”.

El 20 % restante del mix se obtiene de gas y fuentes renovables, especialmente con el apoyo chino.

Expertos independientes consideran que el saneamiento completo del SEN precisaría entre 8.000 y 10.000 millones de dólares.

Según diversas estimaciones, la isla caribeña precisa algo más de 100.000 barriles de petróleo al día para satisfacer sus necesidades energéticas, de los que la isla obtiene unos 40.000 con su producción nacional. El resto debería obtenerlos en el exterior. EFE

cdg/lss