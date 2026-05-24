Cuba tendrá apagones que afectarán a la vez hasta el 64 % de la isla, este domingo

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La Habana, 24 may (EFE).- Cuba tendrá este domingo otra jornada de prolongados apagones, cuando nuevamente el mayor corte eléctrico desconecte a la vez el 64 % de la isla en la tarde-noche, el horario de mayor demanda, según datos de la estatal Unión Eléctrica (UNE) elaborados por EFE.

Esta semana, la afectación por los cortes ha oscilado entre el 58 % y hasta el 65 %, después de que en la anterior se registró el récord con el 70 % del territorio cubano simultáneamente en apagones en el momento de más consumo de energía.

El Gobierno cubano ha reconocido recientemente que la situación del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) de la isla es «aguda», «crítica» y «extremadamente tensa», con apagones que en La Habana han alcanzado las 22 horas y más.

El país caribeño vive una grave crisis energética desde mediados de 2024, agravada desde enero por el asedio petrolero de EE.UU., medida que Ejecutivo de La Habana ha calificado de «genocida» y por la que acusa a la Administración de Washington de estar «asfixiando» a la isla.

La UNE, dependiente del Ministerio de Energía y Minas (Minem), prevé para el horario de mayor demanda una capacidad de generación de 1.140 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.100 MW.

Así, el déficit -la diferencia entre oferta y demanda- será de 1.960 MW y la afectación estimada -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- alcanzará los 1.990 MW.

En esta jornada, siete de las 16 unidades de generación termoeléctrica del país no están operativas por averías o trabajos de mantenimiento. Esta fuente responsable del 40 % del mix energético se nutre de crudo nacional y no está afectada por el bloqueo petrolero.

Otro 40 % del mix estaba a cargo de los motores de generación, pero esta fuente de energía precisa diésel y fueloil importado. La presión de EE.UU. obligó a pararlos por falta de materia prima en enero.

El 20 % restante del mix energético cubano se obtiene de gas y fuentes renovables, especialmente con el reciente impulso a la solar con apoyo chino.

Cuba precisa unos 100.000 barriles de petróleo diarios para cubrir sus necesidades energéticas, de los que 40.000 provienen de su producción nacional.

Expertos independientes indican que la crisis energética cubana responde a una combinación de infrafinanciación crónica del sector, un sistema energético obsoleto, y el cerco petrolero iniciado en enero por Washington.

Diversos estudios independientes estiman que harían falta entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para reflotar el sistema energético cubano. EFE

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