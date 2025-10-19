Cuba tendrá apagones simultáneos en el 43 % de su territorio este domingo

La Habana, 19 oct (EFE).- Cuba tendrá apagones simultáneos durante toda la jornada que llegarán a afectar hasta el 43 % de su territorio en el horario de mayor consumo de energía, en la tarde-noche, informó este domingo la compañía estatal Unión Eléctrica (UNE).

La crisis energética en la isla, agravada desde hace un año, en las últimas semanas a registrado tasas de déficit superiores al 50 % y cortes de más de 20 horas diarias en casi todo el país. La Habana, preservada en gran medida durante meses, también ha registrado cortes de más de seis horas diarias.

Las centrales térmicas cubanas están en su mayoría obsoletas, tras décadas de explotación y un déficit crónico de inversión y mantenimiento; mientras que decenas de motores de generación están a diario fuera de servicio por la falta de divisas del país para importar combustible, lubricantes y piezas de repuesto.

Esta situación ha provocado cinco apagones nacionales que han afectado el servicio eléctrico desde finales de 2024, el más reciente tuvo lugar el pasado 10 de septiembre.

En su nuevo informe sobre la situación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), la compañía refiere que el servicio se afectó las 24 horas del sábado pasado y se mantuvo así durante la reciente madrugada.

Asimismo, para este domingo calcula para el horario de mayor consumo de esta jornada una capacidad máxima de generación eléctrica de 1.770 megavatios (MW) y una demanda de 3.250 MW.

El déficit (la diferencia entre oferta y demanda) será de 1.480 MW y la afectación (lo que se desconecta realmente para evitar un apagón desordenado) llegará a los 1.550 MW en la tarde-noche, cuando aumenta la demanda.

Da cuenta sobre averías y mantenimientos en seis de las 16 unidades de producción termoeléctrica (distribuidas en siete centrales). Una de las averías está reportada en la central Felton (Holguín, este), una de las principales generadoras de la isla.

A ello suma problemas por falta de combustible en 52 centrales de generación distribuida.

Expertos independientes señalan que la crisis energética responde a una infrafinanciación crónica de este sector, completamente en manos del Estado cubano desde el triunfo de la revolución en 1959.

El Gobierno cubano señala por su parte el impacto de las sanciones de Estados Unidos en el sector y le acusa de «asfixia energética».

Diversos cálculos independientes estiman que el Gobierno necesitaría entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para reflotar la red eléctrica.

Los frecuentes apagones lastran la economía cubana, que se contrajo un 1,9 % en 2023 y no creció el año pasado, según estimaciones del propio Gobierno. Según esas cifras, el PIB de la isla sigue por debajo de los niveles de 2019 y no lo superará este 2025, para el que el Ejecutivo prevé un avance del 1 %.

Los cortes impulsan el descontento social y han estado vinculados a las principales protestas registradas en el país en los últimos años, como las masivas de julio de 2021 y las menores registradas en las últimas semanas en las localidades de Baire y Gibara, de las provincias Santiago de Cuba y Holguín (este), y en barrios de La Habana (oeste). EFE

