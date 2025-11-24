Cuba tendrá apagones simultáneos en el 46 % de Cuba este lunes

3 minutos

La Habana, 24 nov (EFE).- Cuba tendrá apagones simultáneos que en esta jornada afectarán el 46 % del país durante el horario de mayor consumo, el de la tarde-noche, informó este lunes el parte diario de la compañía estatal Unión Eléctrica (UNE).

Los prolongados cortes responden a la crisis energética en la isla caribeña, agravada desde mediados del año pasado y que ha generado además cinco apagones nacionales en el último año.

La UNE, adscrita al Ministerio de Energía y Minas, refirió que la víspera el servicio se afectó durante las 24 horas.

En esta jornada estima para el momento «pico» -el de máxima demanda- una capacidad de generación de 1.595 megavatios (MW) frente a una demanda pico de 3.150 MW.

Esto supone un déficit (la diferencia entre oferta y demanda) de 1.555 MW y una afectación estimada (lo que se desconecta previamente para evitar apagones desordenados) de 1.625 MW.

Actualmente, cinco de las 16 unidades de producción termoeléctrica operativas están fuera de servicio por averías o mantenimientos y 97 centrales de generación distribuida (motores) se encuentran fuera de servicio por falta de combustible (diésel y fueloil) y alrededor de una docena no están operativas por déficit de lubricante.

La crisis del Sistema Electroenergético Nacional (SEN), agravada desde hace un año, en los últimos meses ha registrado tasas de déficit de generación próximas o incluso superiores al 50 % así como apagones de más de 20 horas al día en gran parte del país y cinco apagones nacionales, el último el pasado septiembre.

Todas las centrales termoeléctricas cubanas, la columna vertebral de la generación energética nacional, están obsoletas, tras décadas de explotación y un déficit crónico de inversiones y mantenimiento.

El programa solar gubernamental, que ha puesto en marcha 32 parques fotovoltaicos por todo el país este año, alivia parcialmente el déficit eléctrico durante el día, pero no en el horario nocturno porque no cuenta con baterías para acumular energía.

Expertos independientes señalan que la crisis energética responde a una infrafinanciación crónica de este sector, completamente en manos del Estado cubano desde el triunfo de la revolución en 1959.

El Gobierno cubano destaca por su parte el efecto de las sanciones estadounidenses a esta industria y le acusa de «asfixia energética».

Diversos cálculos independientes coinciden en estimar que el Gobierno cubano necesitaría entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para reflotar el sistema eléctrico, una cantidad de la que La Habana no dispone.

Los constantes apagones están paralizando la economía nacional, que se contrajo un 1,1 % en 2024 y suma en los últimos cinco ejercicios una caída acumulada del 11 %, según datos oficiales. La Cepal también prevé que su producto interno bruto (PIB) sea negativo este año.

Los cortes atizan asimismo el descontento social en Cuba y han estado vinculados a las principales protestas registradas en los últimos años, como las masivas de julio de 2021 y las menores de los últimos meses en La Habana y Gibara. EFE

rmo/jrh