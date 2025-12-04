Cuba tendrá apagones simultáneos en el 57 % de su territorio este jueves

2 minutos

La Habana, 4 dic (EFE).- Cuba tendrá apagones simultáneos durante toda la jornada, los cuales alcanzarán el 57 % del país durante el horario de la tarde-noche cuando aumenta el consumo de energía, informó este jueves la compañía estatal Unión Eléctrica (UNE).

La tasa es una de las más elevadas registradas en el año y se produce un día después de la caída parcial del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) que afectó a la parte occidental de la isla.

A pesar de la reconexión del SEN, el déficit de generación en la tarde-noche del miércoles dejó hasta el 67 % de la isla a oscuras, el registro más elevado en los últimos tres años desde que la UNE comenzó a emitir partes diarios sobre la situación energética.

Las frecuentes averías en las obsoletas centrales termoeléctricas y la falta de divisas para importar el petróleo necesario para la producción energética están entre las principales causas de la crisis energética, según el Gobierno cubano.

La estatal, perteneciente al Ministerio de Energía y Minas, calcula en el horario “pico” de esta tarde-noche una generación de 1.440 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.200 MW.

El déficit -la diferencia entre oferta y demanda- será de 1.760 MW y la afectación -lo que se desconectará realmente- alcanzará los 1.830 MW.

Actualmente, la mitad de las 16 unidades de producción termoeléctrica operativas están fuera de servicio en Cuba por averías o mantenimientos.

Asimismo, 80 centrales de generación distribuida (motores) no están operando por falta de combustible (diésel y fueloil) y cerca de diez están paradas por falta de lubricante.

Expertos independientes señalan que la crisis energética en Cuba responde a una infrafinanciación crónica de este sector, completamente en manos del Estado desde el triunfo de la revolución en 1959. Varios estudios independientes estiman que serían precisos entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para reflotar el sistema.

Por su parte, el Gobierno cubano señala al impacto de las sanciones estadounidenses a esta industria y las acusa de “asfixia energética”. EFE

