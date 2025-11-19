Cuba tendrá apagones simultáneos en el 58 % de su territorio este miércoles

La Habana, 19 nov (EFE).- Cuba tendrá apagones simultáneos durante toda la jornada, que en el horario de mayor consumo de energía en la tarde-noche alcanzarán el 58 % de la isla, informó este miércoles la compañía estatal Unión Eléctrica (UNE).

En el extremo este de la isla todavía cerca de medio millón de personas permanecen sin servicio eléctrico tras el impacto del huracán Melissa por esa región a finales de octubre.

La UNE, adscrita al Ministerio de Energía y Minas, indicó en su informe diario que el martes «se afectó el servicio durante las 24 horas».

La estatal prevé en las horas de máxima demanda de esta jornada una capacidad de generación de 1.375 MW para una demanda pico de 3.080 MW.

Esto supone un déficit (la diferencia entre oferta y demanda) de 1.705 MW y afectación estimada (lo que se desconecta previamente para evitar apagones desordenados) de 1.775 MW.

Actualmente, siete de las 16 unidades de producción termoeléctrica disponibles están fuera de servicio por averías o mantenimientos. Estas centrales son responsables de en torno al 40 % del mix energético.

Además, 91 centrales de generación distribuida (motores) y la central de motores fuel del Mariel se encuentran fuera de servicio por falta de combustible (diésel y fueloil). Asimismo, alrededor de una docena están inoperativas por déficit de lubricante. Estos equipos deberían suministrar alrededor de otro 40 % del mix energético.

Las centrales termoeléctricas cubanas, la columna vertebral de la generación energética nacional, están en su mayoría obsoletas, tras décadas de explotación y un déficit crónico de inversiones y mantenimiento.

Por su parte, muchos motores de generación eléctrica se encuentran fuera de servicio por la falta de divisas del país para importar combustible, lubricante o repuestos.

Expertos independientes señalan que la crisis energética responde a una infrafinanciación crónica de este sector, completamente en manos del Estado cubano desde el triunfo de la revolución en 1959.

El Gobierno cubano destaca por su parte el impacto de las sanciones estadounidenses en esta industria y le acusa de «asfixia energética».

Diversos cálculos independientes coinciden en estimar que el Gobierno cubano necesitaría entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para reflotar el sistema eléctrico, una cantidad de la que La Habana no dispone.

Los constantes apagones están paralizando la economía nacional, que se contrajo un 1,1 % en 2024 y suma en los últimos cinco ejercicios una caída acumulada del 11 %, según datos oficiales. La Cepal también prevé que su producto interno bruto (PIB) sea negativo este año. EFE

