Cuba tendrá apagones simultáneos este viernes en la mitad de su territorio

2 minutos

La Habana, 21 nov (EFE).- Cuba tendrá apagones durante toda la jornada y en el horario de mayor demanda en energía en la tarde-noche alcanzarán la mitad del país de forma simultánea, informó este viernes la compañía estatal Unión Eléctrica (UNE).

Las prolongadas interrupciones al servicio eléctrico son un reflejo de la crisis energética que padece la isla que han derivado en cinco apagones nacionales en el último año.

La UNE, perteneciente al Ministerio de Energía y Minas, prevé para el momento de máxima demanda de esta jornada una capacidad de generación de 1.665 MW frente una demanda pico de 3.200 MW.

Esto supone un déficit (la diferencia entre oferta y demanda) de 1.535 MW y una afectación estimada (lo que se desconecta previamente para evitar apagones desordenados) de 1.605 MW.

Actualmente, cuatro de las dieciséis unidades de producción termoeléctrica disponibles están fuera de servicio por averías o mantenimiento y 93 centrales de generación distribuida (motores) se encuentran fuera de servicio por falta de combustible (diésel y fueloil) y alrededor de una docena de las mismas están inoperativas por déficit de lubricante.

Las centrales termoeléctricas cubanas, la columna vertebral de la generación energética nacional, están en su mayoría obsoletas, tras décadas de explotación y un déficit crónico de inversiones y mantenimiento.

Expertos independientes señalan que la crisis energética responde a una infrafinanciación crónica de este sector, completamente en manos del Estado cubano desde el triunfo de la revolución en 1959.

El Gobierno cubano señala por su parte el impacto de las sanciones estadounidenses a esta industria y las acusa de “asfixia energética”. EFE

lbp/jrg