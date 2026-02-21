Cuba tendrá apagones simultáneos que afectarán el 54 % del territorio en el horario «pico»

La Habana, 21 feb (EFE).- Cuba tendrá apagones simultáneos durante toda la jornada que llegarán a afectar el 54 % del país en el horario de la tarde-noche cuando aumenta la demanda, informó este sábado la empresa estatal Unión Eléctrica (UNE).

Las obsoletas centrales termoeléctricas del país y la falta de divisas para importar combustible están dentro de las causas de la crisis energética que padece Cuba desde mediados del año pasado, según el Gobierno cubano.

El contexto empeoró desde principios de este año tras el asedio petrolero de EE.UU. y el corte del suministro de petróleo de Venezuela a raíz de la caída del presidente venezolano, Nicolás Maduro, en una operación militar estadounidense.

La UNE, perteneciente al Ministerio de Energía y Minas, prevé para el horario de mayor demanda de esta jornada en la tarde-noche una capacidad de generación de 1.469 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.150 MW.

El déficit -la diferencia entre oferta y demanda- será de 1.681 MW y la afectación estimada -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- alcanzará los 1.711 MW.

Actualmente, siete de las 16 unidades de producción termoeléctrica operativas están fuera de servicio por averías o mantenimientos. Esta fuente de energía supone de media en torno al 40 % del mix energético en Cuba.

De otro 40 % del mix era responsable la llamada generación distribuida (motores), pero la UNE ha dejado de informar sobre la disponibilidad diaria de esta fuente.

Expertos independientes señalan que la crisis energética en Cuba responde a una infrafinanciación crónica de este sector en manos del Estado desde el triunfo de la revolución en 1959.

Varios cálculos independientes estiman entre 8.000 y 10.000 millones de dólares los necesarios para sanear el sistema eléctrico.

Por su parte, el Gobierno cubano señala al impacto de las sanciones estadounidenses a esta industria y acusa a Washington de “asfixia energética”.

Los prolongados apagones diarios lastran la economía, que se ha contraído más de un 15 % desde 2020, según cifras oficiales. Además, han sido el detonante de las principales protestas de los últimos años. EFE

