Cuba tendrá este martes hasta el 59 % del país a la vez sin corriente

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La Habana, 19 may (EFE). – Cuba tendrá este martes otra jornada de prolongados apagones, cuando nuevamente el mayor corte eléctrico desconecte a la vez el 59 % de la isla en el horario de mayor demanda, según datos de la estatal Unión Eléctrica (UNE) elaborados por EFE.

La afectación diaria ha reportado en la última semana picos históricos. En las dos jornadas anteriores a este martes, las cifras alcanzaron el 65 % durante el horario de mayor demanda de energía (tarde-noche), mientras que el pasado jueves en la isla se reportó un récord del 70 % del país apagado simultáneamente.

La UNE, dependiente del Ministerio de Energía y Minas (Minem), prevé para el horario de mayor demanda una capacidad de generación de 1.355 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.200 MW.

El déficit -la diferencia entre oferta y demanda- será de 1.845 MW y la afectación estimada -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- alcanzará los 1.875 MW.

Expertos independientes han indicado que la crisis energética cubana responde a una combinación de infrafinanciación crónica del sector, un sistema energético obsoleto y el cerco petrolero iniciado en enero por Washington.

En esta jornada, ocho de las 16 unidades de generación termoeléctrica del país no están operativas por averías o trabajos de mantenimiento. Esta fuente es responsable del 40 % del mix energético se nutre de crudo nacional y no está afectada por el bloqueo petrolero.

Otro 40 % del mix estaba a cargo de los motores de generación, pero esta fuente de energía precisa diésel y fueloil importado. La presión de Estados Unidos obligó a pararlos por falta de materia prima en enero.

El 20 % restante del mix energético cubano se obtiene de gas y fuentes renovables, especialmente con el reciente impulso a la energía solar con apoyo chino.

El país vive una grave crisis energética desde mediados de 2024, agravada desde enero por el asedio petrolero de EE.UU., medida que Ejecutivo de La Habana ha calificado de «genocida» y por la que acusa a la Administración de Washington de estar «asfixiando» a la isla.

El Gobierno cubano reconoció a mediados de la semana anterior que la situación del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) de la isla es «crítica» y «extremadamente tensa», con apagones en La Habana que superan las 22 horas diarias, lo que ha azuzado el descontento social y se han reportado pequeñas protestas, cacerolazos y quemas de contenedores de basura.

Diversos estudios independientes estiman que se necesitarían entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para reflotar el sistema energético cubano.

Cuba precisa unos 100.000 barriles diarios para sus necesidades energéticas y solo produce unos 40.000 en sus pozos. El resto debería importarlo, pero en los que va de 2026 apenas han entrado en el país dos tanqueros con combustible del exterior, al menos de manera oficial. EFE

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