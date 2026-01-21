Cuba tendrá otro apagón récord con el 62 % del país a la vez sin corriente este miércoles

3 minutos

La Habana, 21 ene (EFE).- Cuba tendrá este miércoles apagones durante toda la jornada, cortes que dejarán de forma simultánea hasta el 62 % del país sin corriente en el momento de mayor demanda de energía, repitiendo la mayor tasa registrada hasta el momento en diciembre pasado.

La isla atraviesa una crítica situación energética desde mediados de 2024 debido a la falta de divisas del Estado para adquirir petróleo y a las frecuentes averías de las centrales térmicas, con décadas acumuladas de explotación, según el Gobierno cubano.

A ello se suma el corte del suministro de crudo venezolano a Cuba, a raíz de las presiones de Estados Unidos tras la caída del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero.

En diciembre último, el país registró un máximo de 62 % y se trató del tercer récord en siete días, según los datos publicados por la estatal Unión Eléctrica (UNE) y cotejados por EFE desde que en 2022 empezaron a publicarse estos datos de manera regular.

La UNE, perteneciente al Ministerio cubano de Energía y Minas, calcula para el horario de mayor demanda de esta jornada, en la tarde-noche, una capacidad de generación de 1.260 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.230 MW.

El déficit -la diferencia entre oferta y demanda- será de 1.970 MW y la afectación estimada -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- alcanzará los 2.000 MW.

Actualmente, ocho de las 16 unidades de producción termoeléctrica operativas están fuera de servicio por averías o mantenimientos. Esta fuente de energía supone de media en torno al 40 % del mix energético en Cuba.

Asimismo, 101 centrales de generación distribuida (motores) no están operando por falta de combustible (diésel y fueloil), al igual que dos patanas (centrales flotantes rentadas). Además, alrededor de diez motores están parados por falta de lubricantes.

Expertos independientes indican que la crisis energética en Cuba responde a una infrafinanciación crónica de este sector, completamente en manos del Estado desde el triunfo de la revolución en 1959.

Varios cálculos independientes estiman que serían precisos entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para sanear el sistema eléctrico.

Por su parte, el Gobierno cubano señala al impacto de las sanciones estadounidenses a esta industria y acusa a Washington de “asfixia energética”.

Los prolongados apagones diarios lastran la economía, que se ha contraído más de un 15 % desde 2020, según cifras oficiales. Además, los repetidos cortes eléctricos han sido el detonante de las principales protestas de los últimos años. EFE

