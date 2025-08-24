Cuba ve «cumplidos» sus objetivos en los Panamericanos ASU2025 pese al séptimo lugar

La Habana, 24 ago (EFE).- La delegación de Cuba en los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 consideró «cumplidos» sus principales objetivos para el evento en el que quedó en el séptimo lugar por países y no superó los resultados alcanzados en la edición de Cali 2021.

Así lo afirma en un comunicado publicado este domingo en el cual sostiene que «el balance general se ajusta a lo previsto», y lo explica a partir de «la conjunción de factores como la no convocatoria de deportes que entonces aportaron, la ausencia por enfermedad o lesiones de figuras llamadas a imponerse y el nivel reinante en la lid».

No obstante, reconoce el descenso en el medallero del quinto lugar ocupado en la primera versión celebrada hace cuatro años en Colombia, donde los jóvenes deportistas de la isla sumaron 29 oros, 19 platas y 22 bronces, para un total de 70 preseas.

El colectivo valora «positivo» el saldo de 47 medallas (19 de oro, 13 de plata y 15 de bronce), y la ubicación en el séptimo lugar por países en Asunción 2025, porque logró evaluar a destacados exponentes, así como las 17 plazas (16 individuales y una colectiva) conquistadas para los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

Detalla los cupos asegurados para cita panamericana peruana por la actuación en atletismo (8), lucha (3), piragüismo (1), judo (1), levantamiento de pesas (1), taekwondo (1), clavados (1) y voleibol (1).

Además resalta los diez deportes que le aportaron al medallero, liderados por atletismo (8-3-2), que ganó su competencia, y suma los de lucha (3-5-2), piragüismo (3-3-3), clavados (1-0-2), judo (1-2-1), levantamiento de pesas (1-0-1), remo (1-0-1), taekwondo (1-0-1), tiro con arco (0-0-1) y voleibol (0-0-1).

Directivos del Instituto Nacional de Deportes (Inder) habían señalado que estos Panamericanos Junior permitirían evaluar el potencial de la reserva deportiva juvenil de la isla y asegurar una transición competitiva efectiva de cara a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Hace una mención especial para la canoista Yisnoly López, como máxima medallista, con tres premios, al cuarteto de récords en el atletismo, la nueva marca impuesta en la natación y la actuación de la luchadora del estilo libre Yaynelis Sanz (57 kg), ganadora de la presea dorada.

«Pese a lógicas insatisfacciones, no siempre resultantes de situaciones objetivas, lo vivido durante estos días ratifica la solidez de la estructuración del sistema deportivo cubano», añade y señala que está «golpeado en muchos ámbitos» por el bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos.

Refiere que la delegación de la isla -en principio anunciada con 231 atletas- finalmente estuvo integrada por 216 competidores en 28 disciplinas, que intervinieron en 170 de las 336 pruebas programadas.

Pero no menciona a los cinco atletas -tres de remo, una joven del equipo de balonmano y un judoca- que según informaron medios paraguayos abandonaron la delegación tras participar en la competencia, una tendencia reportada con anterioridad en otros eventos deportivos internacionales.

Hasta ahora, ninguna autoridad deportiva ni medios estatales se han referido a ello.

Lo Juegos Panamericanos ASU2025 -en los que participaron unos 4.500 deportistas de 41 países del continente- culminaron el sábado tras 15 jornadas de competencias en 28 deportes y 42 disciplinas, con dominio de Brasil, con 175 medallas , seguido de Estados Unidos (142) y Colombia (115). EFE

