Cuba ve “contundente” el apoyo en ONU al informe sobre los efectos del embargo de EE.UU.

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La Habana, 9 sep (EFE).-El canciller cubano, Bruno Rodríguez, calificó de “contundente” el apoyo este miércoles de la comunidad internacional en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU al informe de la Relatora Especial sobre Medidas Coercitivas Unilaterales, Alena Douhan, sobre los efectos del embargo impuesto por EE.UU. a la isla.

“De manera unánime, las delegaciones se unieron al dictamen del caso”, aseveró esta jornada el ministro cubano de Relaciones Exteriores en redes sociales, y destacó a su vez que “ni una sola nación en el Consejo defendió la conducta criminal de Estados Unidos».

«Todos pidieron el cese de su asedio contra Cuba”, afirmó.

Señaló que las delegaciones del Consejo de Derechos Humanos apoyaron “en amplio debate» las 10 recomendaciones sobre Cuba hechas a EE.UU., que incluyen levantar todas las medidas coercitivas; eliminar las restricciones a los suministros de bienes esenciales y cesar la designación de la isla como país patrocinador del terrorismo.

El informe de la Relatora Especial solicita también “derogar el estado de emergencia nacional por la supuesta amenaza de Cuba; poner fin a las multas a bancos por vínculos con Cuba y eliminar todos los obstáculos para el envío de remesas”.

Además, aboga por “dirimir sus diferencias con Cuba mediante el diálogo en lugar de las presiones”.

“Corresponde ahora al Consejo dar seguimiento al cumplimiento de estas acciones por Estados Unidos”, concluyó el canciller cubano.

La relatora de la ONU sobre las repercusiones negativas de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos, Alena Douhan, visitó la isla del 11 al 21 de noviembre de 2025 para analizar los efectos de sanciones como el embargo impuesto por EE.UU. a la isla desde hace seis décadas.

La cancillería cubana señaló recientemente que, durante su visita, Douhan “pudo constatar el impacto brutal» del embargo de EE.UU. contra Cuba, a través de un amplio programa de encuentros bilaterales, visitas al terreno e intercambios, incluyendo con la sociedad civil”.

Cuba presentó esta semana su informe ‘Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba’, en el cual indicó que el embargo económico, entre el 1 de marzo de 2025 y el 28 de febrero de 2026, tuvo un costo para la isla de 8.083,3 millones de dólares.

De acuerdo con el Gobierno cubano esta es la mayor cifra registrada, y un 7 % más respecto al mismo periodo del año anterior.

La Habana y Washington atraviesan su momento de mayor tensión en décadas, enmarcado en una grave crisis interna en la isla y una política de “máxima presión” por parte de Washington desde inicios de 2026, primero con un bloqueo petrolero y sanciones desde mayo que ahuyentan a las empresas extranjeras.

De fondo, EE.UU. ha mantenido siempre la sombra de una posible intervención militar. EFE

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