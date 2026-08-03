Cuba vence a Panamá y suma su primera victoria en el sóftbol masculino

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Santo Domingo, 3 ago (EFE).- Cuba remontó este lunes para derrotar por 4-3 a Panamá en el torneo masculino de sóftbol de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, en un partido decidido en la séptima entrada.

El conjunto cubano rompió el empate con una carrera en la parte alta del último episodio para asegurar su primera victoria en la competición, disputada en el estadio número uno del Complejo Deportivo Juan Pablo Duarte.

El triunfo fue para el abridor Alain Romano, quien lanzó el juego completo, permitió seis imparables y tres carreras, otorgó cinco bases por bolas y ponchó a seis bateadores. La derrota recayó en el panameño Joaquín Vargas, también abridor y lanzador de todo el encuentro.

A la ofensiva destacaron Héctor Castillo, con tres imparables y dos carreras anotadas; Yesander Rodríguez, con dos hits y dos carreras impulsadas, y Yrisamdre Ramos, quien conectó un cuadrangular y remolcó una carrera.

Por Panamá sobresalió Miguel Franco, autor de un jonrón, un doble y dos carreras impulsadas.

El torneo se disputa bajo el sistema de todos contra todos y los dos primeros clasificados avanzarán a la final por la medalla de oro, mientras que el tercer y cuarto lugar jugarán por el bronce.EFE

mf