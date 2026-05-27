Cuba y China abogan por seguir consolidando sus «estratégicas y multifacéticas» relaciones

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La Habana, 27 may (EFE).- Los cancilleres de Cuba, Bruno Rodríguez, y de China, Wang Yi, abogaron este miércoles por seguir consolidando las «estratégicas y multifacéticas» relaciones entre ambas naciones durante un encuentro en el marco de la sesión especial del Consejo de Seguridad de la ONU.

En un mensaje en redes sociales, Rodríguez expuso que también coincidió con su homólogo chino en «avanzar en los consensos alcanzados entre los líderes de ambos países y continuar la construcción de una Comunidad de Futuro Compartido».

Además agradeció «la permanente solidaridad y el apoyo del Partido, el Gobierno y el Pueblo chinos, principalmente en la actual situación en que Cuba enfrenta las amenazas y el recrudecimiento extremo del bloqueo de Estados Unidos, con medidas adicionales, sanciones secundarias y un cerco energético».

Cuba recibió la pasada semana las primeras 15.000 toneladas de arroz, de un nuevo donativo de 60.000 toneladas en total, dispuesto por Pekín como asistencia alimentaria de emergencia ante la grave crisis económica en la isla.

Pekin ha prometido «seguir ofreciendo apoyo y asistencia dentro de sus capacidades» a la isla y ha expresado su oposición a la «interferencia por parte de fuerzas extranjeras» en Cuba, en referencia a las presiones de EE.UU. sobre La Habana con un bloqueo petrolero desde enero y el endurecimiento de las medidas para sectores vitales de la economía.

China, uno de los principales aliados y socios comerciales de Cuba en Asia, también denunció el pasado jueves el «abuso de los medios judiciales», tras la imputación de Washington con cargos criminales contra el expresidente cubano Raúl Castro por el derribo de dos avionetas en 1996.

En la escalada de tensiones con La Habana de las últimas semanas, la Administración estadounidense ha enfatizado sobre la supuesta presencia de bases militares chinas en Cuba, con la advertencia de que «no tolerará» bases militares y centros de inteligencia de sus «adversarios» en la isla.

Al respecto, Pekín respondió que «inventar pretextos y difundir rumores para difamar no puede servir de justificación para el bloqueo brutal y las sanciones ilegales de EE.UU. contra Cuba».

La economía de Cuba arrastra una crisis prolongada que se ha profundizado en los últimos cinco años, con una contracción económica del 15 %, según datos oficiales.

La Habana y Pekín mantienen una estrechas relaciones políticas y económicas en las que el país asiático destaca como uno de los principales aliados de la isla. EFE

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