Cubas afirma que Paraguay quiere cerrar ante Perú con 28 puntos en las eliminatorias

2 minutos

Asunción, 6 sep (EFE).- La selección de fútbol de Paraguay quiere ganar el martes por primera vez de visitante a Perú en eliminatorias para cerrar con 28 unidades, «los máximos puntos posibles», la campaña que esta semana le permitió clasificar al Mundial 2026, afirmó el mediocampista Andrés Cubas.

«Vamos a ir buscar los tres puntos. Trataremos de cerrar el último partido con una victoria. Tratamos siempre de dejar lo máximo y, obviamente, terminar con los máximos puntos posibles. Así que vamos a tomar el partido con la seriedad que merece», agregó el jugador.

Dijo que como futbolista quiere estar en todos los compromisos, pero reconoció que no podrá jugar en Lima debido a la acumulación de tarjetas amarillas.

Cubas hizo declaraciones en el estadio Defensores del Chaco, donde este sábado entrenó la plantilla dirigida por el entrenador argentino Gustavo Alfaro tras haber clasificado el jueves al Mundial 2026 al empatar 0-0 frente a Ecuador.

«Hicimos una gran eliminatoria, lo demostramos en la cancha, en cada partido, en cada batalla que fuimos a pelear y conseguimos grandes resultados», agregó Cubas, quien en ese duelo estrelló el balón en el travesaño en el minuto 66.

De su parte, el defensor Omar Alderete declaró a los periodistas que el grupo se siente «con las mismas ganas de siempre» para competir en Lima.

Agregó que un triunfo en la capital peruana permitirá «cerrar de buena forma» todo el proceso de clasificación antes de prepararse para los futuros amistosos.

Con la clasificación al Mundial 2026 en la mano, la selección paraguaya tiene 25 unidades y está situada en la sexta posición de la tabla de clasificación.

Perú tiene 12 puntos y está eliminada al quedar en el penúltimo puesto de la ronda. EFE

ja/laa