Cuca Gamarra acusa a Sánchez de «utilizar» la financiación para contentar a «separatistas»

2 minutos

Bruselas, 14 ene (EFE).- La vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra, acusó este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de utilizar la financiación autonómica como «moneda de cambio» para «contentar a los separatistas» y abogó por una financiación «justa, equilibrada y equitativa».

Así lo dijo en declaraciones a medios de comunicación en Bruselas después de haber participado en una reunión en el Parlamento Europeo con las principales asociaciones y sindicatos de Policía Nacional y Guardia Civil.

Para Gamarra, la «foto previa» de Sánchez y el líder de ERC, Oriol Junqueras, en referencia a las reuniones que mantuvieron sobre el nuevo modelo de financiación autonómica, «significa que no es un pacto que garantice la igualdad entre todos los españoles en el acceso a nuestros servicios públicos, vivamos donde vivamos».

«La clave de un proyecto colectivo que es España significa la igualdad de los españoles en el acceso a los servicios y eso se garantiza a través de una financiación justa y una financiación equilibrada y equitativa», señaló.

Gamarra añadió que Sánchez utiliza la financiación como «una moneda de cambio (…) con un único objetivo, que es contentar a los separatistas, porque esta financiación tampoco es buena para los catalanes» y para «garantizarse tiempo en la Moncloa».

Y subrayó que «el dinero de todos está para ser repartido de manera justa entre todos» y no para que Sánchez «se blinde en la Moncloa».

El Consejo de Política Fiscal y Financiera debatió hoy en Madrid la propuesta de financiación planteada por el Gobierno central, reunión en la que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, trasladó las comunidades autónomas que la adscripción al nuevo modelo de financiación, que la mayoría de ellas rechaza, será voluntaria. EFE

mb/ahg/jgb

(foto)(video)