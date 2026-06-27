Cucurella: “Había que poner trabajo y garra y hemos merecido la victoria”

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Redacción deportes, 26 jun (EFE).- Marc Cucurella, lateral izquierdo de la selección española, aseguró, tras el triunfo de la Roja por 0-1 a Uruguay y clasificarse como primera del Grupo H para dieciseisavos del Mundial, que fue un partido en el que tenían que “poner trabajo y garra” y en el que merecieron la victoria.

“Ha sido un gran partido. Hemos mantenido nuestra idea. Por momentos ha tocado sufrir, pero ellos son una gran selección jugándose la clasificación. Quizá no hemos estado fluidos con el balón, pero era un partido en el que había que poner más trabajo y más garra. Hemos hecho un gran esfuerzo y nos hemos merecido la victoria”, dijo en Teledeporte.

“Controlamos varios registros. Además de la posesión, defendemos, salimos en transición… nos adaptamos según el partido y pese a ser un partido difícil hemos merecido la victoria”, completó.

Además, Cucurella valoró la actuación del árbitro, el estadounidense Ismail Elfath.

“El árbitro ha intentado hacerlo lo mejor posible. Ha sido bastante permisivo, pero hay que adaptarse porque nos podemos encontrar cualquier tipo de árbitro en el torneo”, apuntó. EFE

omb/car