Cuenca golea a Emelec y, junto a Macará, clasifica a la Copa Sudamericana 2026

1 minuto

Guayaquil (Ecuador), 20 dic (EFE).- El Deportivo Cuenca goleó este sábado por 5-1 a Emelec y, junto a Macará, se clasificó a la próxima Copa Sudamericana en la jornada final del hexagonal por dos cupos al torneo.

El Macará que prácticamente tenía asegurado su pase, lo consolidó con el triunfo por 0-2 ante el Aucas, que tenía las mejores opciones para convertirse en el primer o segundo clasificado del hexagonal.

El Macará acumuló 62 puntos y más 18 de gol diferencia, mientras el Cuenca hizo 59 y más 10, contra los 58 enteros que no le alcanzaron al Aucas.

La goleada del Cuenca la concretaron Alejandro Tobar, con dos anotaciones, Stalin Morocho, Jeremy Chacón y el argentino Nicolás Leguizamón. Descontó para Emelec el atacante José Angulo.

Por su parte, el Macará ganó, en tiempo de reposición, gracias a los tantos del argentino Gastón Blanc y del ecuatoriano Jordan Mohor.

Por lo que el Macará y Deportivo Cuenca se unirán a Libertad y Orense, que alcanzaron sus cupos para la Sudamericana por haberse clasificado al primer hexagonal por el título de la actual temporada en Ecuador.

Entretanto, el partido entre El Nacional y Delfín, fue suspendido por la Liga Pro de Ecuador, tras la confirmación del descenso a la segunda división local de El Nacional desde la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF). EFE

