A finales de 2017, el Banco cantonal de Ginebra decidió aceptar a los clientes de la Quinta Suiza en las mismas condiciones que a aquellos dentro del país. En su página internetEnlace externo , el BCGE ofrece “soluciones bancarias para expatriados”. Ariane Rustichelli todavía no tiene suficiente información de los usuarios de este servicio para hacer una evaluación.

En 2015, Postfinance suprimió las tarjetas de crédito para los miembros de la Quinta Suiza. Los servicios de tarjetas de crédito requieren autorización en varios países, explica el portavoz. Postfinance tiene licencia bancaria en Suiza, pero no en el extranjero. “El esfuerzo sería desproporcionado si tuviéramos que aclarar separadamente para cada Estado la necesidad o no de obtener una autorización”, señala Johannes Möri.

Postfinance permite a los suizos en el extranjero tener una cuenta corriente, un acceso electrónico a su cuenta y una tarjeta de débito “siempre que no haya obstáculos legales y que dispongamos de la información y los documentos necesarios para abrir la cuenta (documento de identidad, contrato, formularios fiscales)”, dijo Johannes Möri, portavoz de Postfinance, a swissinfo.ch. Sin embargo, las comisiones anuales ascienden a 300 francos suizos, muy superiores a las de los suizos residentes en el país.

En su nueva petición, el delegado de Hungría se refiere a un dictamen jurídico que Ariane Rustichelli aún no ha consultado. La propuesta es examinada en detalle y el Comité aún no ha adoptado una posición oficial.

(it)

Delegierter des Auslandschweizerrats will Postfinance verklagen

Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

Delegado de la Quinta Suiza quiere demandar a Postfinance Peter Siegenthaler 14 de febrero de 2019 - 10:00 Desde hace más de diez años, los aproximadamente 750 000 suizos residentes fuera de su país tienen un acceso limitado y costoso a los servicios de los bancos helvéticos. Diversas propuestas presentadas al Parlamento para mejorar la situación, pero han sido rechazadas. Un delegado del Consejo de Suizos en el Extranjero desea presentar una demanda contra Postfinance por discriminación. El último revés para los suizos expatriados se produjo en junio de 2018: la Cámara alta del Parlamento (Consejo de Estados) rechazó una moción que exigía el acceso a los servicios de Postfinance. Considera que esta institución, propiedad al 100% de la Confederación, tiene una responsabilidad especial en lo que se refiere a garantizar la igualdad de trato para los suizos residentes en el extranjero. La OSE se muestra escéptica John McGough es uno de los 140 delegados del Consejo de los Suizos en el extranjero. El 23 de marzo, durante la próxima reunión de ese organismo, propondrá que la Organización de los Suizos en el Extranjero (OSE) presente una demanda contra Postfinance por discriminación. “No es la primera vez que el Sr. McGough presenta una propuesta de este tipo”, señala Ariane Rustichelli, directora de la OSE. La última vez retiró su propueta a la espera del debate parlamentario sobre el tema”. En su nueva petición, el delegado de Hungría se refiere a un dictamen jurídico que Ariane Rustichelli aún no ha consultado. La propuesta es examinada en detalle y el Comité aún no ha adoptado una posición oficial. Discriminados desde hace más de 10 años Con el endurecimiento de las regulaciones internacionales para combatir la evasión fiscal, hace unos diez años los bancos suizos comenzaron a adoptar reglas más estrictas para sus clientes en el extranjero, incluidos los miembros de la Quinta Suiza. A muchos de ellos les han cerrado la cuenta o se ha hecho más caro su acceso a los servicios bancarios. Para algunos suizos residentes en el extranjero es necesario tener una cuenta en su país. Especialmente para el número cada vez mayor de personas que salen solamente por un período limitado, por razones profesionales o de formación. Costos elevados Postfinance permite a los suizos en el extranjero tener una cuenta corriente, un acceso electrónico a su cuenta y una tarjeta de débito “siempre que no haya obstáculos legales y que dispongamos de la información y los documentos necesarios para abrir la cuenta (documento de identidad, contrato, formularios fiscales)”, dijo Johannes Möri, portavoz de Postfinance, a swissinfo.ch. Sin embargo, las comisiones anuales ascienden a 300 francos suizos, muy superiores a las de los suizos residentes en el país. En 2015, Postfinance suprimió las tarjetas de crédito para los miembros de la Quinta Suiza. Los servicios de tarjetas de crédito requieren autorización en varios países, explica el portavoz. Postfinance tiene licencia bancaria en Suiza, pero no en el extranjero. “El esfuerzo sería desproporcionado si tuviéramos que aclarar separadamente para cada Estado la necesidad o no de obtener una autorización”, señala Johannes Möri. Excepción en Ginebra A finales de 2017, el Banco cantonal de Ginebra decidió aceptar a los clientes de la Quinta Suiza en las mismas condiciones que a aquellos dentro del país. En su página internet, el BCGE ofrece “soluciones bancarias para expatriados”. Ariane Rustichelli todavía no tiene suficiente información de los usuarios de este servicio para hacer una evaluación.