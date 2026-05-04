Cuerpo: la UE se reserva la capacidad de actuar si Trump incumple el acuerdo comercial

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Bruselas, 4 may (EFE).- El vicepresidente primero y ministro de Economía español, Carlos Cuerpo, afirmó este lunes que la Unión Europea se reserva el derecho a responder si finalmente Estados Unidos incumple el acuerdo comercial alcanzado el año pasado con el bloque con la imposición de aranceles del 25 % al sector del automóvil.

«Si Estados Unidos se sale del cumplimiento de su parte del acuerdo (…) por supuesto que nos reservamos la capacidad de actuar», dijo antes de participar en un encuentro de los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona (Eurogrupo).

El titular español de Economía recordó que las instituciones de la UE están «en proceso de poner sobre la mesa el compromiso» que adquirieron en agosto con la administración estadounidense, a fin de aportar una «señal de estabilidad» y de «certidumbre a las empresas».

«Lo que esperamos por parte estadounidense es exactamente lo mismo, que se cumpla el acuerdo al que llegamos en agosto, independientemente del instrumento jurídico que utilicen para cumplir su parte», apuntó.

En cualquier caso, recordó que Estados Unidos no ha emitido «ninguna orden ejecutiva específica» al respecto, por lo que no existe «una novedad más allá» del anuncio que hizo Trump en su red social Truth.

Además, subrayó que Estados Unidos «ha tenido que ir hacia otro instrumento legal para ser capaz de imponer estos aranceles» una vez se conoció la sentencia del Tribunal Supremo que anuló los primeros, aunque confió en que los gravámenes que finalmente aplique Washington estén «en línea» con lo acordado en agosto.

La posición del ministro español es idéntica a la expresada por la Comisión Europea, institución que este lunes recordó que la UE «mantiene todas las opciones sobre la mesa» para responder a Estados Unidos, en caso de que Trump cumpla sus amenazas.

Un portavoz del Ejecutivo comunitario no quiso, no obstante, concretar públicamente cuáles son esas opciones porque «las amenazas aún no se han materializado» y Bruselas no quiere «escalar» el conflicto con Washington».

Además, hoy se ha conocido que el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, se reunirá este martes en París con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, para discutir las relaciones comerciales entre la Unión Europea y Estados Unidos.

Al mismo tiempo que la UE mantiene todas las opciones sobre la mesa para reaccionar ante una nueva imposición arancelaria, las instituciones europeas se volverán a reunir el miércoles para tratar de cerrar el acuerdo que permita a la UE ratificar el pacto comercial con Estados Unidos.

Un acuerdo por el que la UE aceptó un gravamen general del 15 % para la mayoría de sus productos (incluidos los vehículos), a cambio de que Estados Unidos exporte sus bienes industriales libres de aranceles. EFE

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